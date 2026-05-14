Encontraron más viajes de Manuel Adorni como funcionario: fue dos veces a un all inclusive en Gualeguaychú

“No tengo ninguna inconsistencia. Creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”, dijo Manuel Adorni en su defensa luego de que se viralizara un video suyo a punto de subirse a un avión privado con destino a Punta del Este. Este jueves 14 de mayo, la Justicia detectó otras escapadas del funcionario a Gualeguaychú.

La noticia fue corroborada en las últimas horas después de que medios entrerrianos difundieran imágenes de Adorni en el buffet del hotel Bolacuá. En total, la Justicia investiga una veintena de excursiones locales y al exterior por parte del jefe de ministros de Javier Milei.

Qué se sabe de los viajes de Adorni a Gualeguaychú

Según reveló Infobae a través de fuentes judiciales, Manuel Adorni e hospedó en el all inclusive junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos, entre el 6 y el 8 de diciembre del 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025.

Con respecto al primer viaje, el monto que desembolsó el funcionario fue de $1.350.000, mientras que en el segundo fue de $1.000.000. En las dos ocasiones las reservas fueron por habitaciones dobles. Desde el medio La Nación indicaron que los pagos fueron en efectivo.

Según la información que arroja la página del hotel, un paquete por cuatro días y tres noches para cuatro huéspedes cotiza al día de hoy en $2.730.000, en caso de que se abone en efectivo.

El fiscal Gerardo Pollicita ya solicitó los informes correspondientes luego del hallazgo y el juez Ariel Lijo los incorporó al expediente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Los otros viajes de Adorni bajo la lupa

Uno de los principales ejes del nuevo requerimiento fiscal apunta a esclarecer cómo se financiaron los costosos viajes familiares realizados durante el último año.

Pollicita solicitó información a una agencia de turismo para conocer la modalidad exacta de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti regresó a Buenos Aires desde Nueva York, tras acompañar la gira oficial por la Argentina Week.

La Justicia ya corroboró que la mujer abonó su propio boleto en primera clase de la aerolínea Delta, desembolsando US$ 5.154. Por el viaje de ida, Angeletti viajó junto a la comitiva gubernamental en el avión presidencial, cuya causa fue archivada por el juez Daniel Rafecas.

Además, el fiscal intimó al emblemático Hotel Llao Llao de Bariloche para que explique quién realizó la reserva y cómo se canceló la estadía de cinco noches de la familia Adorni a mediados de junio de 2024.

Según confirmó Clarín, esa escapada costó alrededor de 9 millones de pesos, pero curiosamente se habría abonado recién tres meses más tarde. El objetivo de la fiscalía es determinar si el pago se realizó por ventanilla, lo que permitiría identificar al depositante.

A esto, se suma el viaje en avión privado Punta del Este:el piloto aportó la documentación de los vuelos y de forma testimonial aseveró que todo fue pagado por Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública que también había formado parte de la comitiva junto a la familia del funcionario.

“La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva», le contestó el piloto a La Nación.

Esta versión contradijo la de Adorni, quien contestó en una entrevista en medio del escándalo por la inclusión de su esposa en el avión presidencial para ir a Nueva York: “Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta«.

A esto, se suma el viaje de Manuel Adorni y su familia a Aruba para recibir el Año Nuevo 2025, en donde habría gastado 8.874 dólares.