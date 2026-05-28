Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La espera terminó y la Selección Argentina ya tiene a sus 26 convocados para el Mundial 2026. Lionel Scaloni oficializó este jueves la lista definitiva para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

La ausencia más fuerte de la nómina es la de Marcos Acuña, el futbolista oriundo de Zapala y una de las piezas importantes del ciclo campeón del mundo en Qatar 2022. Además, Facundo Medina terminó quedándose con el último lugar disponible en la defensa.

Otra de las decisiones destacadas pasó por el mediocampo: Giovani Lo Celso se quedó con uno de los últimos lugares disponibles y superó en la consideración final a Emiliano Buendía, de gran temporada en Aston Villa.

En defensa, Scaloni finalmente decidió llevar ocho futbolistas y mantener a sus dos laterales derechos habituales: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. En ese contexto, Medina se impuso sobre Marcos Senesi por su capacidad para desempeñarse tanto como marcador central como por el lateral izquierdo, donde aparece como el reemplazante natural de Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo se mantiene la base campeona del mundo con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes, mientras que Valentín «Colo» Barco aparece como una de las apuestas jóvenes de la convocatoria.

En ataque, el capitán Lionel Messi volverá a liderar a la Selección, en lo que será su sexta Copa del Mundo, acompañado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Además, también fueron convocados Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, José Manuel «Flaco» López y Nicolás González, que llega con lo justo desde lo físico.

La Albiceleste debutará el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Antes del estreno mundialista, disputará dos amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia.

La lista completa de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Defensores

Cristian Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Strasburgo)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros