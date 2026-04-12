Argentino de motocross en Neuquén: todos los ganadores de las divisiones teloneras

El campeonato Argentino de motocross entra en la recta final en La Barda de Neuquén y antes de las finales más importantes, quedó conformado el cuadro de honor con los vencedores de las categorías menores. La cuota local la aportó Felipe Cruz, quien cerró un torneo perfecto y ganó las dos competencias en la división 125cc.

Maria Padilla, quien llegó desde Bolivia, fue la otra que consumó un gran doblete en El Coliseo y se llevó todos los aplausos del alto capitalino. Los puestos 2 y 3 sí cambiaron y se los repartieron entre Candelaria Lima y Gaudalupe Alonso, ambas de la provincia de Buenos Aires.

Los más chicos dieron espectáculo en el Coliseo neuquino. (Matías Subat)

Reparto de victorias (y destinos)

En las demás hubo no se repitieron vencedores y los triunfos se fueron para diferentes provincias. Catalina Rodríguez (San Juan) y Augusto Aranda (Mendoza) prevalecieron en 50cc, Jeremías Mur (Mendoza) y Galo Zamarbide (Buenos Aires) lo hicieron en 65cc; mientras que el cordobés Mijael Urfalian y el pampeano Benjamín Juárez fueron los mejores 85cc. Así quedó todo listo para las finales más esperadas en La Barda, ante un gran marco de público.

A lo largo de la segunda jornada, la gente copó todos los sectores del predio y se vio un marco espectacular, acompañado por un clima ideal. Hizo menos calor que el sábado, pero obviamente hubo más fanáticos, que se acercaron a ver las definiciones en las categorías superiores, donde los hermanos Agustín y Joaquín Poli dieron espectáculo y Felipe Quirno Costa, de San Martín de los Andes, fue el mejor de los regionales.