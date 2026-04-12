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Argentino de motocross en Neuquén: Joaquín Poli ganó y Quirno Costa fue el mejor de los zonales

El Argentino de motocross abrió su calendario en La Barda de Neuquén con un gran marco de público. Joaquín Poli dominó de punta a punta en MX1 y la sorpresa la dio el neuquino Felipe Quirno Costa, que se subió al podio ante los mejores del país. Todos los detalles.

Redacción

Por Redacción

Joaquín Poli ganó, Padilla fue segundo y Quirno Costa completó el top 3.

Joaquín Poli ganó, Padilla fue segundo y Quirno Costa completó el top 3.

El Argentino de motocross cerró a puro show en La Barda de Neuquén. Los mejores del país dieron espectáculo y la primera fecha del calendario tuvo ese mix que suele ser un clásico: se cumplió la cuota lógica con la gran victoria de Joaquín Poli y hubo sorpresa porque Felipe Quirno Costa, la promesa de San Martín de los Andes, se subió al podio en la división principal (MX1).


Como indicaban los pronósticos, El Coliseo capitalino estuvo colmado, con mucho más público que durante la primera jornada. El programa, tentador por todos lados, estuvo a la altura de las expectativas, con carreras de nivel durante todo el día.

El público acompañó una gran jornada en El Coliseo.

Joaquín, el mayor de los hermanos de Santa Fe, nunca dejó la vanguardia y fue el gran ganador en la jornada inaugural de Neuquén. Afuera de la pelea el menor, Agustín, el que se metió en el medio fue el boliviano Carlos Padilla, quien subió al segundo escalón. Y ahí nomás apareció Quirno Costa, quien había dado señales muy positivas desde la clasificación y lo ratificó en momentos decisivos.

Joaquín Poli, el mejor en su categoría.

Todos los resultados de la primera fecha

MX1
1 Joaquín Poli (Santa Fe)
2 Carlos Padilla (Bolivia)
3 Felipe Quirno Costa (San Martín de los Andes)
5 Lucas Sendón (Cipolletti)
8 Nahuel Kriger (Neuquén)
10 Santiago Montero (Roca)
12 Agustín Carrasco (Cutral Co)
14 Pablo Galletta (Villa Regina)
MX2
1 Máximo Cáceres (Buenos Aires)
2 Juan Ignacio Piermarini (Córdoba)
3 Felipe Vilchez (Córdoba)
10 Jeremías Cárdenas (Neuquén)
MX3
1 José Felipe (Córdoba)
2 Nicolás Carranza (Córdoba)
3 Gustavo Rivero (Córdoba)
MX3 B
Osvaldo Palaco Pérez (Neuquén)
Matías Sacne (Roca)
Tino Paravano (Villa Regina)


Temas

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Coliseo de La Barda

Neuquén

El Argentino de motocross cerró a puro show en La Barda de Neuquén. Los mejores del país dieron espectáculo y la primera fecha del calendario tuvo ese mix que suele ser un clásico: se cumplió la cuota lógica con la gran victoria de Joaquín Poli y hubo sorpresa porque Felipe Quirno Costa, la promesa de San Martín de los Andes, se subió al podio en la división principal (MX1).

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