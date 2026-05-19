¿Mauro Icardi a River? Qué dijo su representante sobre esa posibilidad

Con el próximo mercado de pases cada vez más cerca, River ya definió las prioridades para reforzar el plantel de cara a la segunda mitad de la temporada. El puesto de centrodelantero es uno de los focos principales y la reciente lesión de Sebastián Driussi, que atravesó un semestre complicado desde lo físico, lo reafirma.

El contrato de Mauro Icardi con Galatasaray vence el 30 de junio de 2026 y ambas partes pretenden extenderlo. Sin embargo, existen importantes diferencias económicas en las negociaciones y, por el momento, no hubo acuerdo.

Esta situación le abre una puerta al Millonario, que lo tiene en carpeta como posible refuerzo. Otro de los nombres que suena fuerte es el de Giovanni Simeone, aunque el club de Núñez debería negociar con Torino, ya que su vínculo se extiende hasta 2028.

«No he hablado con el presidente de River ni con alguien del club», afirmó Elio Letterio Pino, representante de Icardi, en diálogo con el periodista Germán García Grova.

Está claro que, por ahora, las energías del Millonario están puestas en la final del Torneo Apertura que disputará este domingo ante Belgrano y lo más probable es que, una vez finalizada esa definición, avance de lleno en el mercado de pases, que comenzará el 9 de julio, aunque los jugadores libres se podrán inscribir desde el 26 de mayo.

Según trascendió, Eduardo Coudet dio el visto bueno ante la posibilidad de incorporar a Icardi. Además, River busca futbolistas para otros sectores de la cancha. En defensa está muy cerca de concretar la llegada de Nicolás Otamendi como agente libre y, para el mediocampo, aparecen los nombres de Mauro Arambarri, actualmente en Getafe y Agustín Canobbio, de Fluminense.