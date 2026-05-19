Chivitos y corderos del Norte Neuquino directo a la mesa: cuándo y a qué precios se venden en el Mercado Central
El Mercado Concentrador será la sede de una venta especial en Neuquén. Los productos llegan sin intermediarios desde las familias crianceras. Habrá opciones de reserva previa y todos los medios de pago.
En plena cuenta regresiva para el locro y el asado patrio, la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) desembarca en la capital con un operativo relámpago: dos días de venta exclusiva de chivitos con Denominación de Origen y corderos para asegurar el menú del próximo lunes.
Desde este jueves 21 y hasta el viernes 22 de mayo, el Mercado Concentrador de la capital será el escenario de una venta especial que traerá los codiciados chivitos y corderos del Norte Neuquino directo de la cordillera a la mesa y con valores fijos para ganarle a la inflación en la previa del finde largo.
La comercialización se realizará de manera directa en las instalaciones del Mercado Concentrador de Neuquén, ubicado sobre la Ruta Provincial 7 (kilómetro 5). La iniciativa busca acercar a los consumidores alimentos con garantía sanitaria y trazabilidad, apoyando de forma directa la economía de las familias crianceras de la provincia.
Cuánto sale el chivito neuquino en el Mercado Concentrador
Desde la organización detallaron los valores y las características de las piezas que se pondrán a la venta durante ambas jornadas:
- Chivitos del Norte Neuquino: 160.000 pesos por pieza entera (peso promedio de entre 12 y 14 kilos).
- Corderos del Norte Neuquino: 170.000 pesos por pieza entera (peso promedio de entre 15 y 17 kilos).
- Escabeches artesanales (Chivo y ajo): 15.000 pesos el frasco de 360 gramos.
Para mayor comodidad de los compradores, el operativo funcionará bajo las siguientes modalidades:
- Horario de atención: De 13:00 a 17:00 en el predio del mercado.
- Medios de pago: Se aceptará efectivo, tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias bancarias.
- Pedidos anticipados: Quienes deseen asegurar su pieza pueden realizar una reserva previa comunicándose al teléfono 2942-472283.
El chivito criollo del Norte Neuquino cuenta con un valor agregado histórico: es la primera Denominación de Origen (DO) de la Argentina. Este reconocimiento internacional certifica que el animal fue criado bajo el sistema extensivo de montaña y trashumancia, garantizando la sanidad, la inocuidad y el sabor único que lo convierte en el emblema gastronómico de la provincia.
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