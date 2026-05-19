Chivitos y corderos del Norte Neuquino directo a la mesa: cuándo y a qué precios se venden en el Mercado Central

En plena cuenta regresiva para el locro y el asado patrio, la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) desembarca en la capital con un operativo relámpago: dos días de venta exclusiva de chivitos con Denominación de Origen y corderos para asegurar el menú del próximo lunes.

Desde este jueves 21 y hasta el viernes 22 de mayo, el Mercado Concentrador de la capital será el escenario de una venta especial que traerá los codiciados chivitos y corderos del Norte Neuquino directo de la cordillera a la mesa y con valores fijos para ganarle a la inflación en la previa del finde largo.

La comercialización se realizará de manera directa en las instalaciones del Mercado Concentrador de Neuquén, ubicado sobre la Ruta Provincial 7 (kilómetro 5). La iniciativa busca acercar a los consumidores alimentos con garantía sanitaria y trazabilidad, apoyando de forma directa la economía de las familias crianceras de la provincia.

Cuánto sale el chivito neuquino en el Mercado Concentrador

Desde la organización detallaron los valores y las características de las piezas que se pondrán a la venta durante ambas jornadas:

Chivitos del Norte Neuquino: 160.000 pesos por pieza entera (peso promedio de entre 12 y 14 kilos).

por pieza entera (peso promedio de entre 12 y 14 kilos). Corderos del Norte Neuquino: 170.000 pesos por pieza entera (peso promedio de entre 15 y 17 kilos).

por pieza entera (peso promedio de entre 15 y 17 kilos). Escabeches artesanales (Chivo y ajo): 15.000 pesos el frasco de 360 gramos.

Para mayor comodidad de los compradores, el operativo funcionará bajo las siguientes modalidades:

Horario de atención: De 13:00 a 17:00 en el predio del mercado.

De en el predio del mercado. Medios de pago: Se aceptará efectivo, tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias bancarias.

Se aceptará efectivo, tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias bancarias. Pedidos anticipados: Quienes deseen asegurar su pieza pueden realizar una reserva previa comunicándose al teléfono 2942-472283.

El chivito criollo del Norte Neuquino cuenta con un valor agregado histórico: es la primera Denominación de Origen (DO) de la Argentina. Este reconocimiento internacional certifica que el animal fue criado bajo el sistema extensivo de montaña y trashumancia, garantizando la sanidad, la inocuidad y el sabor único que lo convierte en el emblema gastronómico de la provincia.