Dolor en Neuquén por la muerte de la locutora Ana Delgui: «Una voz de esas que no se olvidan»

Neuquén y el Alto Valle está de luto debido a la muerte de Ana Delgui, una reconocida locutora de la región. La noticia de su fallecimiento se conoció este martes 19 de mayo y desencadenó un sinfín de mensajes de pesar.

Quién era Ana Delgui

Ana Delgui nació en Santa Rosa, La Pampa, y en esa provincia se recibió como locutora. La profesional contó con una larga trayectoria dentro los medios de comunicación.

Inició su carrera en la emisora LU33 y luego emprendió su viaje al Valle donde continuó con su carrera, profesional y personal. Trabajó durante largos años en LU5, LU19, Canal 7 y en Radio Cumbre 1400.

Foto gentileza

En el valle encontró el amor, se casó con otro locutor y conductor referente de la región, José Luis Datri, con quien formó una familia.

Ana Delgui dejó su huella en cada medio reconocido de Neuquén y entre sus colegas fue reconocida como «una mujer extraordinaria que entregaba con cariño todo lo que había aprendido en su vida profesional».

Emotivos mensajes a Ana Delgui

La noticia de su muerte generó gran conmoción y en redes sociales, estallaron los mensajes de pesar.

«Hoy se fue una voz de esas que no se olvidan, falleció Ana Delgui. Una mujer que hizo de la radio un lugar más cálido, más humano y más cercano durante muchísimos años», escribió el locutor Alejandro Polizzo, quien recordó: «tuve el privilegio personal de que fuera ella quien me tomó la prueba para ingresar a trabajar a Monarca 101.3 allá por 1988. Ese momento, que para muchos pudo haber sido una simple evaluación, para mí fue una puerta enorme que se abría en mi vida profesional».

Sobre el final de su mensaje, agregó: «Hoy la radio despide una locutora. Pero quienes la conocimos, despedimos mucho más que eso: despedimos una voz que ya forma parte de nuestra historia. Mis respetos y un abrazo enorme a su familia, amigos y colegas».

En la misma línea, otro colega de Delgui, Santiago Rosa, posteó: «Su voz armoniosa galante y sensible acompañó a la historia de los medios de comunicación del Valle y como mujer dejó su huella en cada uno de los medios en los que trabajó. Sus compañeros y compañeras las recordarán por siempre».

Como estos, se publicaron muchos mensajes similares y todos coincidieron en que Ana Delgui fue una gran profesional que será recordada por siempre.