De estilo nórdico e integrado a la vivienda: cómo Juliana Awada convirtió su invernadero en la Patagonia en un «jardín de invierno»

En los últimos años, los invernaderos dejaron de ser estructuras exclusivamente productivas para transformarse también en espacios de diseño, bienestar y conexión con el entorno natural. Esa tendencia, muy difundida en países nórdicos y en zonas de clima frío, encontró un ejemplo visible en la casa que Juliana Awada (expareja del expresidente de Argentina, Mauricio Macri) posee en la Villa La Angostura, localidad de la provincia de Neuquén. Allí, la exprimera dama tiene un invernadero integrado al paisaje patagónico.

Con una estética minimalista, amplios ventanales y una fuerte relación con la huerta familiar, el espacio combina funcionalidad agronómica y arquitectura doméstica. Allí conviven almácigos, aromáticas y verduras de estación con sillones, mesas, salamandra y objetos decorativos, en un concepto más cercano al de un “jardín de invierno” que al de un invernadero tradicional. Detrás de esa imagen también hay decisiones técnicas vinculadas al clima frío, las heladas y la necesidad de generar microambientes protegidos para producir durante buena parte del año.

Un invernadero en la Patagonia pensado para ser habitado

El nuevo espacio construido por Awada replica el concepto que ya había desarrollado en su vivienda de Buenos Aires: un invernadero que no solo sirve para cultivar, sino también para disfrutar del entorno y extender la vida cotidiana hacia el exterior.

La estructura presenta una marcada inspiración nórdica. Las aberturas metálicas negras, los grandes paños vidriados y el techo a dos aguas generan una estética sobria y luminosa, muy alineada con el paisaje boscoso y lacustre de Villa La Angostura. La idea parece apuntar a que el límite entre interior y exterior prácticamente desaparezca.

El espacio funciona como una transición entre la vivienda y la huerta. Allí se almacenan herramientas de jardinería, se preparan plantines, se realizan arreglos florales y también se convierte en lugar de encuentro durante los meses fríos. Las imágenes compartidas por Awada muestran mesas de madera, canastos de fibras naturales, sillones claros y una salamandra blanca que aporta calefacción y refuerza el concepto de refugio invernal.

Juliana Awada tiene un invernadero en la Patagonia con estética nórdica. Fotos: juliana.awada (Instagram).

En Europa y Norteamérica este tipo de ambientes son conocidos como “winter garden” o jardines de invierno: espacios cerrados y vidriados que permiten mantener el contacto visual con el paisaje aun durante épocas de bajas temperaturas. En la Patagonia andina, donde gran parte del año transcurre con clima frío, lluvias frecuentes y heladas, este tipo de diseño adquiere además una función práctica.

El invernadero se integra además a una huerta elevada en cajones y maceteros de madera, donde Awada cultiva verduras de hoja y aromáticas utilizadas en su cocina cotidiana. La propuesta combina así producción doméstica, paisajismo y una estética vinculada al bienestar y la vida natural.

Funcionalidad agronómica y adaptación al clima patagónico

Más allá de su impronta estética, el invernadero responde a necesidades concretas de producción hortícola en un ambiente complejo como el de la cordillera patagónica.

Villa La Angostura posee un clima frío y húmedo, con heladas frecuentes durante buena parte del año y temperaturas invernales que limitan severamente el cultivo a campo abierto. En ese contexto, los invernaderos cumplen un rol clave para generar microclimas protegidos, extender las temporadas de producción y mejorar el desarrollo de especies sensibles.

Juliana Awada tiene un invernadero en la Patagonia donde realiza horticultura doméstica premium. Fotos: juliana.awada (Instagram).

La estructura elegida por Awada combina vidrio y policarbonato, dos materiales ampliamente utilizados en horticultura protegida. Los ventanales permiten maximizar el ingreso de radiación solar durante el día, mientras que el techo de policarbonato aporta aislamiento térmico y ayuda a conservar temperatura durante la noche.

El diseño alto y luminoso también favorece la circulación de aire y reduce problemas de exceso de humedad, algo importante en zonas de abundantes precipitaciones. Además, el techo inclinado facilita el escurrimiento de lluvia y nieve, una variable central en la Patagonia cordillerana.

Según las publicaciones compartidas por la empresaria, en la huerta se cultivan especies de ciclo otoño-invierno y primavera-verano adaptadas a sistemas de pequeña escala: lechugas, rúcula, espinaca, acelga, kale, brócoli y distintas aromáticas como romero, salvia, orégano y menta. El invernadero permite realizar almácigos protegidos y anticipar siembras antes del aumento de temperaturas exteriores.

Detrás del invernadero en la Patagonia de Juliana Awada hay una búsqueda de autosustentabilidad. Fotos: juliana.awada (Instagram).

También funciona como espacio de resguardo para plantas sensibles y como área de transición para plantines antes de su traslado definitivo a la huerta exterior. Esa combinación entre protección climática y producción intensiva de pequeña superficie es una de las principales ventajas de la horticultura bajo cubierta en regiones frías.

En definitiva, el invernadero construido por Juliana Awada refleja una tendencia creciente: espacios productivos que ya no se piensan únicamente desde el rendimiento agrícola, sino también desde el confort, el diseño y la integración con el paisaje. En la Patagonia, donde el clima obliga históricamente a buscar soluciones de protección para producir alimentos, el concepto encuentra además una lógica agronómica concreta.

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