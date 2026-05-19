Victoria Villarruel pidió por la declaración jurada de Manuel Adorni: «Estamos todos esperando»

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó a Rosario para participar de un acto conmemorativo por el quinto aniversario de la muerte de su padre, Eduardo Villarruel, y exigió ante la prensa la declaración jurada del jefe de gabinete Manuel Adorni en medio de las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. «Estamos todos esperando», dijo la funcionaria en una nueva muestra de distanciamiento con el Gobierno Nacional.

El pedido se sumó a la solicitud de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Las internas sobre la continuidad del funcionario emergen mientras el presidente Javier Milei mantiene un fuerte respaldo hacia el exvocero presidencial.

Internas en el Gobierno por la investigación a Manuel Adorni

El motivo de la visita de Villarruel a Rosario fue estrictamente familiar y de carácter íntimo. Viajó para participar de una misa especial en conmemoración del quinto aniversario del fallecimiento de su padre, un militar de destacada trayectoria que combatió en la guerra de Malvinas y que falleció a causa de complicaciones por Covid-19.

Al llegar, la funcionaria fue recibida por el cura párroco de la Catedral, Osvaldo Macerola. A pesar del despliegue de un discreto operativo de seguridad, la llegada de la mandataria generó una fuerte expectativa. Al concluir la ceremonia religiosa, Villarruel brindó definiciones de la coyuntura política.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni. Foto: archivo.

Al ser consultada por los periodistas sobre las internas dentro del oficialismo, la vicepresidenta buscó desmarcarse de la gestión directa del Ejecutivo. «No participo del Gobierno», aclaró, sugiriendo que las explicaciones sobre el rumbo de la gestión deben pedirse directamente a Javier Milei.

Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para señalar diferencias metodológicas, subrayando que «la convivencia en sociedad debe ser con respeto».

La declaración más fuerte de la jornada llegó cuando le preguntaron por la situación del ministro coordinador. Lejos de esquivar la pregunta, la vicepresidenta sentenció: «Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni».

Por otro lado, la titular de la Cámara Alta prefirió no dar definiciones sobre el escenario electoral a largo plazo o una eventual candidatura para 2027. Antes de retirarse, recordó los lazos que la unen a la provincia de Santa Fe y concluyó que Rosario es, para ella, su «segunda casa».

Con información de Noticias Argentinas