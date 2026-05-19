San Lorenzo se enfrenta con el Santos, en un duelo clave por la clasificación en la Copa Sudamericana

San Lorenzo tendrá un duro compromiso este miércoles, cuando visite al Santos de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El encuentro, que comenzará a las 19, se llevará a cabo en el Estadio Urbano Caldeira, y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el venezolano Alexis Herrera.

San Lorenzo, dirigido por Gustavo Álvarez, llega a este enfrentamiento como el líder del Grupo D con seis puntos, aunque todo está muy parejo y una derrota podría dejarlo incluso afuera de los puestos de clasificación.

El equipo de Boedo que en la última fecha igualó como visitante frente a Deportivo Cuenca de Ecuador, viene de sufrir una dura eliminación en los octavos de final del Apertura de la Liga Profesional, donde cayó por penales ante River en un encuentro donde tuvo el triunfo en sus manos en varios ocasiones.

Por su parte, Santos marcha último en el grupo con solo tres unidades, aunque una victoria frente a San Lorenzo lo dejaría muy bien posicionado de cara a la última fecha, en la que recibirá a Deportivo Cuenca.

La mala noticia para el equipo brasilero es que este miércoles no tendría disponible a su gran estrella, Neymar, quien sería resguardado por un golpe que sufrió este fin de semana en el partido ante Coritiba.

Sin embargo, la noticia que impactó en todo Brasil fue la convocatoria de Neymar para el Mundial de 2026. El DT Carlo Ancelotti lo incluyó entre los 26 representantes de la Canarinha en la próxima Copa del Mundo.