¡Atención Colapinto! La Fórmula 1 tendrá una reunión clave para definir los cambios de reglamento

La Fórmula 1 no tendrá acción en todo el mes de abril, luego de las cancelaciones del GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico que atraviesa esta parte del mundo.

A pesar de Franco Colapinto regresará a las pistas el primer fin de semana de mayo en Miami, el argentino tendrá una exhibición en las calles de Buenos Aires el próximo 26 de abril. Este evento generó una gran expectativa en el país. Tal es así que todas las entradas disponibles se agotaron en menos de una hora.

En el medio de este receso, la máxima categoría tendrá diferentes reuniones para debatir los problemas de la nueva era de la Fórmula 1. Pasadas tres carreras, las críticas de fanáticos y pilotos no han cesado. A pesar de la gran cantidad de adelantamientos, los seguidores han cuestionado la división de la unidad de potencia en partes iguales entre la parte eléctrica y el motor y sobre el poco control que tienen los pilotos en los nuevos autos.

Además, la seguridad de los pilotos está en el ojo de la polémica, luego del tremendo choque que protagonizó Oliver Bearman (Haas) por un problema con la gestión de energía.

Así quedó el monoplaza del británico tras estrellarse contra el muro.

Tras este gran disgusto general, la FIA programó una primera reunión técnica para este jueves. Allí, se discutirán los primeros pasos para mejorar el actual reglamento. Algunos temas que se tratarán será la cantidad de energía que se puede recuperar y se cree que habrá una revisión completa de la normativa sobre el uso de la aerodinámica activa.

Pero el segundo encuentro será el más importante. La siguiente convocatoria se dará el 20 de abril y participarán los jefes de la Fórmula 1 y los equipos. Además, habrá una votación electrónica para decidir las modificaciones del reglamento.

Aunque cabe destacar que distintos medios especializados remarcaron que no habrá grandes cambios en la categoría, ya que se necesita tiempo para su implementación. Además, las escuderías han invertido una enorme cantidad de tiempo y recursos para las nuevas regulaciones de esta temporada.