Mayte Puca, la barilochense que nada por el mundo para superarse y «salir caminando del agua»

Cada brazada de Mayte Puca es un milagro. Una luxación en su cadera condicionó la movilidad de sus piernas y resistió cuatro operaciones. Por recomendación de un médico de Cuba empezó a nadar para rehabilitarse, pudo caminar y hoy participa de competencias internacionales a la par de otros deportistas de élite.

A pesar del diagnóstico desalentador, la familia de Mayte no abandonó las esperanzas de que su pequeña pudiera dar sus primeros pasos. Luego de cuatro operaciones, la llevaron a Cuba donde un médico advirtió que otra cirugía la dejaría en silla de ruedas y les recomendó que inicie natación para aplazar la quinta intervención.

El momento más esperado para todos llegó a los 7 años. Gracias a la rehabilitación, Mayte empezó a caminar. «Solo nadaba por salud, pero a los 8 empecé a competir en pileta y desde los 13 años nadé en aguas abiertas pero solo por temporadas», contó la barilochense a Diario RÍO NEGRO.

Con el tiempo, la oriunda de Bariloche dejó de ver la natación como una «obligación por salud» y empezó a disfrutar de entrenar y nadar sin parar en piletas. Su gran desempeño y talento para bracear en aguas abiertas la llevaron a que, a los 17 años, empiece a competir a nivel internacional.

Si bien el mayor logro de Mayte fue poder caminar por sus propios medios, la nadadora explicó que competir «con convencionales», a pesar de su discapacidad, fue lo que la motivó para superarse día a día.

«Estuve enyesada desde los 5 años. No tuve una infancia fácil pero eso me motivó a querer superarme para conocer mi mejor versión«, aseguró la bicampeona mundial del Oceanman.

Además de perfeccionarse en lo deportivo, Mayte obtuvo media beca en una Universidad de México, donde se graduó de Licenciada en Criminología con el mejor promedio de su grupo. A pesar de sus actividades académicas, siguió entrenando y en 2022 su dedicación la llevó a quedarse con el título de la mejor nadadora de ese país.

Dos momentos bisagras en su vida

No quedan dudas que los títulos internacionales, ultramaratones, circuitos completos coronaron y posicionaron a Mayte en la historia grande de la natación. Sin embargo, dos momentos de su carrera deportiva marcaron su vida.

«En mi primer nacional (2015) de Aguas Abiertas que fue en Santa Fe clasifiqué a mi primer Sudamericano y no pude salir caminando. Ahí me me propuse como meta salir por mis propios medios en cada carrera», relató.

El segundo hecho fue en su primera ultramaratón..»Me di cuenta que podía y fue el empuje para que hiciera el circuito 20 kilómetros en Querétaro. Me preparé dos meses en 2022, gané, batí un récord y pude salir caminando«, recordó con orgullo.

La carrera deportiva de Mayte Puca se basa en la constancia, mantener una mentalidad positiva para los desafíos y la preparación constante. Gracias a ello, se pudo consagrar campeona en varias oportunidades en la categoría general.

«Siempre quiero conocer mi mejor versión y saber hasta donde puedo llegar. Al principio sentía la mirada crítica de varios varones que quedaban detrás de mi en la categoría general pero creo que con el tiempo todos entendimos que dentro del agua somos todos iguales», reflexionó.

Mayte espera por la respuesta de sponsors para seguir compitiendo

El fin de semana pasado, la barilochense que no para de sumar kilómetros en el agua, tuvo una destacada participación en Chubut, donde ganó la general absoluta del quinto Desafío de Aguas Abiertas del Lago Puelo.

Con la presencia de más de 250 nadadores de todo el país, Mayte brilló y se quedó con el podio absoluto. Este sábado terminará el circuito en Bariloche y luego pensará en el clasificatorio Sudamericano que se desarrollará en Santa Fe.

«Mi idea es seguir compitiendo en prestigiosas competencias. Voy a ir por todo en el circuito mundial de utramaratones que arranca en Canadá, Macedonia (agosto), Nápoles (septiembre), y esperamos que se haga la Santa Fe-Colonda», especificó.

Por haber ganado la Capri-Nápoles, los gastos de viaticos están cubiertos para la nadadora y su acompañante pero no tiene cobertura para los pasajes y es por eso que se encuentra en la búsqueda de Sponsors. Además, espera contar con el beneficio de la Ley de Patrocinio, una ayuda que ortoga la provincia de Río Negro a los deportistas.

«Mi carrera deportiva se basó en mi cadera. Para mí fue mi mayor desgracia pero también mi salvación. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin ella», concluyó Mayte Puca, la nadadora que desafía las aguas abiertas para superarse y aplazar la quinta cirugía de su vida.