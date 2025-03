McLaren dominó la clasificación del GP de Australia: cómo le fue a Alpine

Lando Norris fue el más rápido y se quedó con la pole position del Gran Premio de Australia. El británico lideró el 1-2 de Mc Laren en la clasificación en el circuito de Albert Park, apenas 0.084 segundos por encima del local Oscar Piastri. Max Verstappen, actual campeón del mundo, finalizó tercero.

La segunda fila de largada la completará George Russel -Mercedes- y más atrás, en el quinto y sexto lugar, dos sorpresas: Yuki Tsunoda -Racing Bulls- y Alexander Albon -Williams-, excompañero de Franco Colapinto. Las dos Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Wamilton -primera vez de rojo- iniciarán desde la cuarta línea.

Liam Lawson, en su debut en Red Bull, no logró superar la Q1. Mismo caso para Andrea Kimi Antonelli, quien corrió su primera qualy con Mercedes.

En cuanto al equipo Alpine, el rendimiento de los compañeros de Franco fue dispar. Jack Doohan, local y dueño de la butaca apuntada por el piloto argentino, quedó eliminado en la Q3 en parte por una bandera amarilla a raíz de un trompo de Hamilton que afectó los intentos finales. Largará desde el 14° puesto.

