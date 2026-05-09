Messi brilló con un gol y dos asistencias en el triunfo de Inter Miami ante Toronto FC

Inter Miami dejó atrás el duro golpe sufrido en el clásico ante Orlando City y reaccionó con una contundente victoria por 4-2 frente a Toronto FC por una nueva jornada de la MLS. Con un Lionel Messi determinante, el conjunto de Florida volvió al triunfo y trepó al segundo puesto de la Conferencia Este.

Durante buena parte del primer tiempo el partido fue cerrado y con pocas emociones. Sin embargo, cuando poco pasaba en el encuentro apareció el capitán argentino para destrabarlo: se sacó varios hombres de encima de derecha hacia el centro y habilitó a Rodrigo De Paul, que fue derribado desde atrás al borde del área. El árbitro sancionó tiro libre y el propio Messi decidió cederle la ejecución al mediocampista argentino.

El ex Atlético de Madrid remató, la pelota se desvió en la barrera y le volvió a quedar servida. De Paul reaccionó rápido y sacó una volea cruzada al segundo palo para marcar el 1-0 para irse con ventaja al descanso.

El segundo llegó a los diez minutos del complemento y llegó por una viveza rioplatense. Raheem Edwards quedó tirado en el suelo cerca del área de Toronto acusando una molestia física y Messi aprovechó que el defensor seguía habilitando a todos. El rosarino se adelantó, recibió un pase de De Paul completamente habilitado y asistió a Luis Suárez, que definió de izquierda para el 2-0.

MESSI FINDS SUAREZ FOR THE GOAL 🚨



Raheem Edwards was down which played the Miami duo onside, and they take a 2-0 lead in Toronto. pic.twitter.com/7fIuu1M0DI — TSN (@TSN_Sports) May 9, 2026

A los 27 minutos, Inter Miami encaminó una victoria contundente. Otra vez Messi frotó la lámpara y metió una gran asistencia para Sergio Reguilón, que definió para el 3-0.

ANOTHER ASSIST FOR MESSI



He plays in Sergio Reguilón to make it 3-0. pic.twitter.com/klRtiqCEPj — TSN (@TSN_Sports) May 9, 2026

El cuarto también llevó la firma del campeón del mundo. El capitán condujo por el centro, abrió hacia la derecha para De Paul y el volante se la devolvió al punto penal. Allí apareció nuevamente el 10, que abrió el pie y definió con categoría para establecer el 4-0.

LIONEL MESSI SCORES IN TORONTO TO MAKE IT 4-0! pic.twitter.com/ailLRpZOim — TSN (@TSN_Sports) May 9, 2026

Sobre el cierre llegó la reacción de Toronto FC tras errores defensivos de Inter Miami. Primero, el colombiano Emilio Aristizábal aprovechó una mala entrega de David Ayala, que había ingresado desde el banco luego de más de un mes afuera por lesión, y descontó para el 4-1. Y cuando parecía que no quedaba tiempo para más, el propio Aristizábal volvió a aparecer en el último minuto, antes del descuento, para marcar el 4-2 definitivo y decorar el resultado.

El conjunto de Florida venía mostrando una mejora desde la llegada de Guillermo Hoyos como entrenador -luego de la renuncia de Javier Mascherano- aunque había sufrido un duro golpe el fin de semana pasado, cuando perdió 4-3 el clásico ante Orlando City después de estar 3-0 arriba.

Con esta victoria, Las Garzas quedaron en el segundo puesto de la Conferencia Este con 22 puntos en 12 partidos, solo por detrás de Nashville, que suma 23 unidades con dos encuentros menos.