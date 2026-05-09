En medio de la polémica por Manuel Adorni, Javier Milei salió a apoyar la campaña porteña de Patricia Bullrich

El presidente Javier Milei volvió a mostrar públicamente su respaldo al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por su situación patrimonial y el reclamo opositor para que presente su declaración jurada de bienes. En paralelo, el mandatario también respaldó la actividad política de Patricia Bullrich, quien encabezó una recorrida por el barrio porteño de Villa Lugano junto a dirigentes de La Libertad Avanza.

Milei respaldó a Bullrich y volvió a ratificar a Adorni

A través de sus redes sociales, Milei compartió una publicación de Bullrich en la que la senadora mostró imágenes de su visita al sur de la Ciudad de Buenos Aires. “Los vecinos de Lugano. Nos votaron para defender sus prioridades y estar en la calle, escuchándolos para hacer las cosas bien. Coraje y decisión no faltan, lo saben”, escribió la legisladora libertaria en su cuenta de X.

La recorrida se dio poco después de que Bullrich reclamara públicamente que Adorni presente su declaración jurada para despejar dudas en torno a la controversia judicial y patrimonial que rodea al funcionario.

Pese a ese planteo, la senadora volvió a mostrarse activa dentro de la estructura política libertaria y compartió actividades con la legisladora porteña Pilar Ramírez, una de las principales armadoras de La Libertad Avanza en la Ciudad.

En ese contexto, Milei encabezó además una nueva reunión de gabinete en la Casa Rosada, que se extendió durante más de dos horas y media. Según trascendió, durante el encuentro el Presidente ratificó nuevamente su respaldo político a Adorni frente a todos los ministros y también analizó junto a su equipo el plan de gestión para lo que resta de 2026 y el próximo año.

La foto política dejó en evidencia que, pese a las tensiones internas generadas por el caso Adorni, el oficialismo busca mostrar cohesión y mantener activa la campaña territorial en la Ciudad de Buenos Aires de cara a los próximos desafíos electorales.