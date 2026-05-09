Olas de siete metros y rutas inundadas: así golpeó el ciclón extratropical a la costa de Buenos Aires

El ciclón extratropical que afecta a la Costa Atlántica provocó esta semana fuertes ráfagas, inundaciones y daños en balnearios de distintas ciudades bonaerenses. En Mar del Plata cerraron el puerto y las escolleras, mientras que en Necochea hubo cortes de rutas y voladuras de techos por el avance del temporal.

Según informó Clarín, el fenómeno se intensificó durante la noche del viernes y dejó olas de más de siete metros en Mar del Plata, además de casi 100 reclamos vecinales por caída de árboles, postes y cortes de servicios.

El alerta amarilla por viento mantiene paralizada gran parte de la Costa

Desde el jueves persisten las lluvias en distintos sectores de la Costa Atlántica. Durante la noche del viernes aumentó la intensidad del viento y el oleaje comenzó a impactar sobre las zonas portuarias y balnearias más expuestas.

En Mar del Plata, el Consorcio Regional Portuario conformó un “comité de emergencias” junto a Prefectura Naval. Las autoridades dispusieron el cierre total de las escolleras norte y sur y pidieron suspender las actividades deportivas náuticas.

Los destrozos en Monte Hermoso.

Las ráfagas también afectaron a Pinamar y Miramar. En la primera localidad hubo calles anegadas y caída de árboles en distintos barrios. En tanto en Miramar, el viento superó los 70 kilómetros por hora durante la madrugada de este sábado.

En Necochea, una de las ciudades más golpeadas, las ráfagas alcanzaron velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. La Ruta 288 debió ser cerrada por sectores inundados y complicaciones para circular.

Las olas y la crecida del mar complican la costa bonaerense

La Agencia Federal de Emergencias advirtió sobre la suba del nivel del mar en distintos puntos de la costa bonaerense. El organismo señaló que las condiciones más severas se registrarían entre Monte Hermoso y Necochea.

En Monte Hermoso, el agua avanzó hasta dos cuadras hacia el interior en algunos sectores costeros. También hubo daños en estructuras de balnearios y complicaciones en sectores cercanos al frente marítimo.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico y mantuvo el alerta amarilla por viento para gran parte de la Costa Atlántica, el Área Metropolitana de Buenos Aires y el centro y sur de la provincia. El organismo indicó que las condiciones continuarían al menos hasta la noche de este sábado.