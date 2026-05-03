Un baile: Sinner le ganó a Zverev en menos de una hora y se quedó con el Masters de Madrid

Sinner aplastó a Zverev en la final del Masters de Madrid. (Foto: AFP)

Sin Carlos Alcaraz, ausente por lesión, Jannik Sinner demostró otra vez que no tiene rival y aplastó a Alexander Zverev en la final del Masters 1000 de Madrid.

El N°1 del mundo se impuso por 6-1 y 6-2 en 58 minutos de juego en una exhibición sin equivalencias. El alemán no le encontró la vuelta y nunca entró en partido.

Con esta conquista, el italiano ganó su quinto Masters 1000 consecutivo, un récord sin precedentes en la historia del tenis. Logró títulos al hilo en París el año pasado y en 2026 en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

¡JANNIK SINNER VENCIÓ A ALEXANDER ZVEREV Y ES EL NUEVO CAMPEÓN DE MADRID! 🏆🇮🇹



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Rafael Nadal y Novak Djokovic (en tres ocasiones) habían ganado cuatro seguidos pero ninguno había podido lograr cinco.

Sin Alcaraz, que también se perderá el Masters de Roma y Roland Garros, Sinner amplió su ventaja como N°1 y parece difícill que algún rival le plante cara.