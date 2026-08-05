Messi encendido: doblete y asistencia para que Inter Miami gane ante Atlético de San Luis

Lionel Messi tiene un regreso soñado con Inter Miami. En su primer partido después de disputar la final del Mundial, el capitán argentino es la gran figura ante Atlético de San Luis por la primera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup y lidera la remontada del equipo de Guillermo Hoyos en el Nu Stadium.

El conjunto mexicano sorprendió y se puso en ventaja a los cuatro minutos, pero la respuesta llegó rápidamente. A los 11’, Noah Allen se disfrazó de Jordi Alba y asistió a Messi, quien definió de primera y con una precisión exquisita para marcar el 1-1 parcial.

Lionel Messi is BACK for @InterMiamiCF!



First-time finish for the equalizer vs. Atlético San Luis 👏



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El lateral izquierdo volvió a ser protagonista y repitió la fórmula: encontró nuevamente a Messi, que controló de gran manera y convirtió un gol con su marca registrada para adelantar a Inter Miami antes del descanso.

But wait, there's more! 💥



Messi scores his second goal of the first half vs. San Luis 🤯 pic.twitter.com/vCmwoydGkF — Major League Soccer (@MLS) August 6, 2026

En el complemento, el argentino mantuvo su influencia en el juego: ejecutó un córner desde la izquierda y asistió a Micael, quien apareció de cabeza para marcar el cuarto tanto de las Garzas. Atlético de San Luis descontó y puso el 4-2, pero Inter Miami sigue arriba con el rosarino como protagonista absoluto.

Messi from the corner, and Micael gets 🆙 for the header!@InterMiamiCF take a 4-1 lead into halftime of their first @LeaguesCup game. pic.twitter.com/UIJpW2oyK2 August 6, 2026

Por otro lado, el roquense Facundo Mura ingresó a los 15 minutos del complemento por el ecuatoriano Fricio Caicedo.