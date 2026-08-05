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Messi encendido: doblete y asistencia para que Inter Miami gane ante Atlético de San Luis

Las Garzas se imponen 4-2 ante el conjunto mexicano por la primera fecha de la Leagues Cup 2026, con el capitán argentino como gran protagonista: marcó dos goles y participó en otra conquista.

Redacción

Por Redacción

Lionel Messi encabeza la remontada de Inter Miami, que derrota 4-2 a Atlético San Luis. (Foto: AP)

Lionel Messi encabeza la remontada de Inter Miami, que derrota 4-2 a Atlético San Luis. (Foto: AP)

Lionel Messi tiene un regreso soñado con Inter Miami. En su primer partido después de disputar la final del Mundial, el capitán argentino es la gran figura ante Atlético de San Luis por la primera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup y lidera la remontada del equipo de Guillermo Hoyos en el Nu Stadium.

El conjunto mexicano sorprendió y se puso en ventaja a los cuatro minutos, pero la respuesta llegó rápidamente. A los 11’, Noah Allen se disfrazó de Jordi Alba y asistió a Messi, quien definió de primera y con una precisión exquisita para marcar el 1-1 parcial.

El lateral izquierdo volvió a ser protagonista y repitió la fórmula: encontró nuevamente a Messi, que controló de gran manera y convirtió un gol con su marca registrada para adelantar a Inter Miami antes del descanso.

En el complemento, el argentino mantuvo su influencia en el juego: ejecutó un córner desde la izquierda y asistió a Micael, quien apareció de cabeza para marcar el cuarto tanto de las Garzas. Atlético de San Luis descontó y puso el 4-2, pero Inter Miami sigue arriba con el rosarino como protagonista absoluto.

Por otro lado, el roquense Facundo Mura ingresó a los 15 minutos del complemento por el ecuatoriano Fricio Caicedo.


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Lionel Messi tiene un regreso soñado con Inter Miami. En su primer partido después de disputar la final del Mundial, el capitán argentino es la gran figura ante Atlético de San Luis por la primera fecha de la fase de grupos de la Leagues Cup y lidera la remontada del equipo de Guillermo Hoyos en el Nu Stadium.

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