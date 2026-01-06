Messi habló de todo: su paso frustrado por River, la respuesta ante las críticas y su sueño post retiro

Este martes Lionel Messi abrió su corazón y habló sobre distintos temas: su respuesta ante las críticas, sus inicios en Newell’s, la prueba en River y mucho más. En diálogo con Nico Occhiato y Diego Leuco, la Pulga dejó confesiones inéditas en Luzu, el reconocido canal de streaming.

Leo habló sobre las críticas que recibió cuando no se daban los resultados en la Selección Argentina: «En Barcelona me iba espectacular. Pero iba a Argentina y era un bicho raro. Me puteaban, me iba mal«. Además, reveló que los principales dañados por estos comentarios negativos era la gente de su entorno: «Los que más sufrían eran mi familia».

También ahondó en las autocríticas que realizó durante toda su carrera: «Yo en lo deportivo siempre dije que yo fui el crítico número uno conmigo mismo. Yo sé cuándo hice las cosas bien y las cosas mal. Adentro de una cancha me transformo. Soy competitivo y me caliento. Hay muchas cosas que hago y después veo que hice y digo que boludo».

Luego, contó el acompañamiento de su papá y las charlas que tenía con él luego de cada partido: «En toda la carrera deportiva, el que estuvo al lado mío en ese sentido fue mi viejo. Siempre necesité como la aprobación, o la opinión de mi viejo. De chiquito yo terminaba un partido y le preguntaba a él cualquier cosa».

Su prueba en River, el gesto a Van Gaal y su futuro

Mas adelante, Messi reveló cómo fue su prueba en River y el porqué no fichó por el Millonario: «Fui a probarme en River y me dijeron que sí, que me quede y que se iban a hacer cargo del tratamiento. Pero por el pase no podían hacer nada. Me dijeron ‘tenés que ir vos a sacar el pase a Newell’s y venir para quedarte. Cuando fui a Newell’s no me dieron el pase y ahí se cortó todo. Después apareció lo de Barcelona»

La Pulga también fue consultada por el recordado gesto a Van Gaal, en el mundial de Qatar: «Me salió de la nada, después me quería matar cuando nos empataron. Yo pienso que se reacciona como puede y queda todo ahí adentro. Juego para ganar y voy a sacar mi máximo de donde pueda. Después termina el partido y queda todo ahí«.

Además, se hizo un tiempo para repasar los logros con la Selección Argentina: «Cuando parecía que era imposible llegaron los trofeos con Argentina que era lo que mas deseaba. Primero la Copa América y dije ‘bueno ya gané algo’ y después llegó lo de Qatar… las señas que le hice a mi familia en el palco era eso: ‘Ya está’. Todo lo que venga ya es de arriba. Soy un agradecido totalmente».

Para cerrar, el capitán de la Selección Argentina manifestó qué es lo que quiere ser cuando termine su carrera como futbolista: «Técnico la verdad no me veo. Manager me gusta pero si tengo que decir algo, me gusta más la parte esa de propietario. Poder tener mi propio club y hacer crecer un club, arrancar de abajo y poder darle la oportunidad a chicos y gente de crecer».