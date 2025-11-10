Mapa | Cómo será el mega complejo de lujo que construirán en Bariloche y está vinculado a los hoteles de Lionel Messi

La cadena Meliá Hotels International, reconocida globalmente y gestora de hoteles asociados a Lionel Messi, confirmó el desarrollo de un nuevo complejo de lujo en Bariloche. El proyecto, denominado «The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez», se levantará en un predio estratégico de la Ruta Provincial 82, a orillas del lago Gutiérrez y en el acceso al barrio Villa Los Coihues. Esta iniciativa busca combinar el confort de propiedades residenciales con servicios hoteleros de alta gama, marcando la expansión de la firma en la Patagonia.

Según detallaron desde la empresa, el diseño arquitectónico del futuro complejo estará enfocado en la integración con el entorno natural circundante.

Además de un importante número de habitaciones y residencias de primer nivel, ofrecerá una variada propuesta gastronómica, que incluirá un restaurante de especialidad, así como espacios dedicados al bienestar. Para la realización de eventos sociales y corporativos, el Meliá dispondrá de un área especialmente equipada de 500 metros cuadrados, diseñada para satisfacer la creciente demanda de un segmento de lujo en la región.

Meliá Hotels International manifestó el entusiasmo de la compañía por la llegada de la marca a Bariloche. La empresa cuenta con una sólida presencia en Argentina, donde ya opera o tiene en desarrollo once hoteles en diversas ciudades como Buenos Aires, Puerto Iguazú y Ushuaia.

El histórico predio: de la hostería «El Retorno» a un complejo de lujo vinculado a Lionel Messi

A orillas del lago Gutiérrez, sobre la Ruta 82, a un paso del cerro Catedral y conectado al centro de Bariloche, la hostería El Retorno fue durante años un lugar ideal para el descanso.

La calidez de la madera, las flores y los cauquenes del jardín, el muelle, la playa, el bosque, el parque eran los ingredientes perfectos para unas vacaciones ideales y para los residentes que disfrutan del té, una de las mejores opciones de esos domingos de invierno.

Hoy ese sitio fue elegido para la construcción de «The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez». Y allí se montará una moderna «experiencia hotelera de lujo».