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Montero fue convocado por Colombia y Boca lo perderá para el duelo con Racing por Copa Argentina

El arquero integra la lista de su selección nacional para la fecha FIFA y el Vasco Arruabarrena no podrá contar con él. Leandro Brey sería su reemplazante. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Álvaro Montero no estará en el cruce de Copa Argentina ante Racing.

Álvaro Montero no estará en el cruce de Copa Argentina ante Racing.

La selección de Colombia anunció la lista de convocados para la fecha FIFA de septiembre-octubre con la presencia de Álvaro Montero, que se incorporará al equipo cafetero y será una baja de peso para Boca, que no podrá contar con su arquero titular para el duelo por Copa Argentina frente a Racing ni para recibir a Unión por la fecha 11.

El guardameta si podrá estar presente en el clásico contra San Lorenzo, pero luego deberá viajar a los Estados Unidos con el seleccionado de su país para los amistosos con México, Paraguay y Perú. El cruce ante el Tri está estipulado para el sábado 26 de septiembre, un día antes del encuentro del Xeneize y la Academia.

El ex Vélez es una pieza habitual para Néstor Lorenzo. Como tercer arquero, integró el plantel subcampeón de la Copa América 2024 y fue al Mundial de Estados Unidos México y Canadá.

Para esta fecha, el entrenador decidió no llevar a Camilo Vargas, titular en la Copa del Mundo, por lo que el defensor del arco del cuadro de la Ribera peleará por los minutos mano a mano con Kevin Mier de Cruz Azul y Aldair Quintana de Independiente del Valle.

A su vuelta, el arquero tendrá por delante el partido con Instituto correspondiente a la fecha 12 y la serie con Vasco da Gama por semifinales de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Leandro Brey sería el titular en Córdoba. Arruabarrena solo dispuso de Brey en la victoria por 3-1 ante Central Córdoba, cuando Montero viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela.

De todos modos, Brey ya tuvo actividad en el año bajo las órdenes de Cladio Úbeda y cuenta con experiencia en el certamen, con siete partidos a sus espaldas, destacando las tandas de penales que ganó ante Gimnasia y Talleres en 2024.

En tanto, Miguel Merentiel no fue convocado por Diego Forlán en la selección de Uruguay para los cotejos con India, Japón y Corea del Sur. 


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La selección de Colombia anunció la lista de convocados para la fecha FIFA de septiembre-octubre con la presencia de Álvaro Montero, que se incorporará al equipo cafetero y será una baja de peso para Boca, que no podrá contar con su arquero titular para el duelo por Copa Argentina frente a Racing ni para recibir a Unión por la fecha 11.

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