Montero fue convocado por Colombia y Boca lo perderá para el duelo con Racing por Copa Argentina

La selección de Colombia anunció la lista de convocados para la fecha FIFA de septiembre-octubre con la presencia de Álvaro Montero, que se incorporará al equipo cafetero y será una baja de peso para Boca, que no podrá contar con su arquero titular para el duelo por Copa Argentina frente a Racing ni para recibir a Unión por la fecha 11.

El guardameta si podrá estar presente en el clásico contra San Lorenzo, pero luego deberá viajar a los Estados Unidos con el seleccionado de su país para los amistosos con México, Paraguay y Perú. El cruce ante el Tri está estipulado para el sábado 26 de septiembre, un día antes del encuentro del Xeneize y la Academia.

El ex Vélez es una pieza habitual para Néstor Lorenzo. Como tercer arquero, integró el plantel subcampeón de la Copa América 2024 y fue al Mundial de Estados Unidos México y Canadá.

Para esta fecha, el entrenador decidió no llevar a Camilo Vargas, titular en la Copa del Mundo, por lo que el defensor del arco del cuadro de la Ribera peleará por los minutos mano a mano con Kevin Mier de Cruz Azul y Aldair Quintana de Independiente del Valle.

A su vuelta, el arquero tendrá por delante el partido con Instituto correspondiente a la fecha 12 y la serie con Vasco da Gama por semifinales de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Leandro Brey sería el titular en Córdoba. Arruabarrena solo dispuso de Brey en la victoria por 3-1 ante Central Córdoba, cuando Montero viajó a Colombia por el fallecimiento de su abuela.

De todos modos, Brey ya tuvo actividad en el año bajo las órdenes de Cladio Úbeda y cuenta con experiencia en el certamen, con siete partidos a sus espaldas, destacando las tandas de penales que ganó ante Gimnasia y Talleres en 2024.

En tanto, Miguel Merentiel no fue convocado por Diego Forlán en la selección de Uruguay para los cotejos con India, Japón y Corea del Sur.