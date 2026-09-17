Con el debut de Gerónimo Rulli, Manchester City goleó a Norwich y avanzó en la Carabao Cup

El argentino no tuvo demasiada tarea debajo de los tres palos de los Citizens. Foto: AP.

Con el debut del argentino Gerónimo Rulli, Manchester City, que además tuvo a Enzo Fernández en el banco, aplastó esta tarde a Norwich por 5 a 0 en el Etihad Stadium y avanzaron de ronda en la Carabao Cup.

Los Citizens se quedaron con la clasificación por el doblete de Floyd Samba, que tuvo su debut, y los goles de Ryan Cherki, Allan y Ryan McAidoo. En la próxima instancia se medirá ante Brighton, que dejó afuera a Manchester United.

Para el arquero Rulli se trató de su primer encuentro cuidando los tres palos del equipo inglés, llevándose los aplausos de los hinchas del City al finalizar el encuentro, dominado de principio a fin por el local.

FUE EXIGIDO… ¡POR SU COMPAÑERO! Vitor Reis le dio un flojo pase a Rulli y el arquero argentino estuvo atento para evitar el ataque de Norwich.



📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/z3fQ3u1hSX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2026

Rulli respondió con seguridad y protagonizó un par de intervenciones importantes, especialmente en los achiques, donde mostró velocidad para anticiparse a los atacantes y evitar situaciones de peligro.

El golero argentino, que firmó en 2016 con Manchester City, en el durante defendió las camisetas de Real Sociedad, Montpellier, Villarreal, Ajax y Olympique de Marsella, donde tuvo actuaciones que volvieron a ponerlo en el radar de los grandes clubes europeos.

Su vuelta a Manchester City, tras diez años, significó una nueva oportunidad en uno de los equipos más importantes de Europa y del mundo. El arquero de la Selección comenzó su temporada como suplente de Gianluigi Donnarumma, pero hoy finalmente tuvo su gran oportunidad.

Su buena actuación podrá abrirle paso en la lucha por el puesto, o al menos para seguir sumando minutos dentro del equipo inglés.