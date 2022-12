Murió un periodista deportivo estadounidense mientras cubría el partido entre Argentina y Países Bajos

Un reconocido periodista deportivo estadounidense falleció el viernes tras desplomarse en la tribuna de prensa mientras cubría los cuartos de final Argentina-Países Bajos del Mundial de Qatar-2022, confirmaron los organizadores el sábado.



Grant Wahl, de 48 años, «se sintió mal en la tribuna de prensa del estadio de Lusail», precisó un portavoz del Comité Supremo de Organización. «Allí recibió inmediatamente tratamiento médico de urgente, que continuó durante su traslado en ambulancia al hospital general Hamad», en Doha.



El presidente de la FIFA Giani Infantino envió las «sinceras condolencias» de la institución dirigente del fútbol mundial y de la «comunidad del fútbol» a su esposa, familia y amigos en un comunicado distinto el sábado.



Autor de un libro sobre David Beckham, Wahl había cubierto ocho Copas del Mundo masculinas consecutivas, habiendo trabajado para la célebre revista Sports Illustrated de 1996 a 2020, antes de unirse a la cadena CBS Sports en 2021, medio para el que cubría el partido del viernes.



Según la radio estadounidense NPR, Wahl se desplomó en la tribuna de prensa cuando el partido se acercaba a su fin. Los servicios médicos le practicaron la reanimación cardiopulmonar antes de llevárselo en camilla.



Y de acuerdo con el diario Wall Street Journal, Wahl sufrió al parecer un ataque al corazón.

Hace unos días, había informado a los abonados de su newsletter haberse desplazado a una clínica del centro de medios de comunicación: «Dijeron que tenía probablemente una bronquitis», añadió.

El lunes pasado wahl escribió en su sitio web que había acudido a una clínica médica en Qatar:

«Mi cuerpo ha terminado por dejarme. Tres semanas con poco sueño, mucho estrés y trabajo pueden tener este efecto sobre vosotros (…). Pude sentir como la parte alta de mi pecho soportaba un nuevo nivel de presión e incomodidad», describía unos días antes de morir.



«Estoy en completo shock», tuiteó por su parte su esposa Celine Gounder, renombrada epidemióloga que apareció en varias ocasiones en televisión durante la pandemia de covid-19.

El portavoz del departamento de estado de Estados Unidos Ned Prince tuiteó poco después: «Estamos profundamente tristes tras conocer el fallecimiento de Grant Wahl».



«Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos devastados porque él y su brillante escritura ya no estarán con nosotros», dijo la Federación de Fútbol estadounidense en un comunicado.

Antes del partido Estados Unidos-Gales del 21 de noviembre, Grant fue retenido por el personal de seguridad del estadio Ahmad Bin Ali por vestir una camiseta arcoíris, según explicó en Twitter. Las relaciones homosexuales están criminalizadas en el pequeño emirato del Golfo.

