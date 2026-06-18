El neuquino Darío Herrera tendrá su debut mundialista en la segunda fecha de la Copa del Mundo

Hace instantes se confirmó que un nuevo árbitro argentino tendrá acción en el Mundial 2026. Darío Herrera hará su debut mundialista el próximo 21 de junio, cuando se enfrenten Bélgica e Irán por la segunda fecha del grupo G en la Copa del Mundo.

El duelo se jugará en el SoFi Stadium de Los Ángeles desde las 16 horas. El árbitro de 41 años será acompañado por los líneas Cristián Navarro y Gabriel Chade, ambos argentinos. En el VAR estará el japonés Jun Mihara.

La designación oficial de FIFA.

El referee neuquino será el último juez albiceleste en salir a la cancha, ya que Facundo Tello tuvo su estreno en el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Yael Falcón Pérez abrió su participación en la goleada 5-1 de Suecia sobre Túnez.

La designación en un partido mundialista significa el mayor logro de la carrera de Herrera, que ya impartió justicia en Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y Copa Libertadores. Además, ya dirigió 7 ediciones del Superclásico del futbol argentino.

Por otro lado, será un partido clave para ambos equipos, ya que todas las selecciones del grupo G tienen un punto. En el otro duelo de la zona, Egipto y Nueva Zelanda se verán las caras a las 22 horas.