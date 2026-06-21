Mundial 2026: Bélgica e Irán empataron sin goles y dejaron abierto el Grupo G

Bélgica e Irán se repartieron los puntos y la definición de su grupo está abierta. (AFP)

Bélgica e Irán empataron 0-0 en el Estadio de Los Ángeles por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. En un encuentro con situaciones de gol, intervención del VAR y una expulsión, no rompieron el cero y la definición en su zona está abierta.

El conjunto europeo asumió el protagonismo desde el comienzo y salió decidido a buscar los tres puntos. Sin embargo, la primera polémica llegó temprano: Romelu Lukaku fue a disputar un centro y terminó impactando sobre Alireza Beiranvand. El arquero iraní necesitó atención médica, pero pudo continuar en el partido. El delantero belga recibió la tarjeta amarilla y evitó una sanción mayor.

Aunque Bélgica manejó la pelota durante los primeros minutos, la ocasión más clara fue para Irán. Hossein Kanaani ensayó una media vuelta dentro del área y obligó a una gran intervención de Thibaut Courtois.

Con el correr de los minutos, Bélgica profundizó su dominio y comenzó a generar peligro. A los 22 minutos, Youri Tielemans probó desde media distancia con un potente remate que encontró una sólida respuesta de Beiranvand.

La respuesta iraní llegó a los 26 minutos a través de una jugada preparada de pelota parada. Mehdi Taremi definió ante Courtois y desató el festejo asiático, pero el VAR intervino y anuló la acción por posición adelantada del delantero.

¡ERA UN GOLAZO DE JUGADA PREPARADA!



Taremi había puesto el 1-0 de Irán ante Bélgica, pero tras la revisión fue anulado por offside. pic.twitter.com/ISGkq7s9rM — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2026

Tras la pausa de rehidratación, el encuentro perdió intensidad. Bélgica mantuvo la iniciativa, pero no logró encontrar los espacios necesarios para vulnerar la defensa iraní y el primer tiempo terminó sin goles.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar. Bélgica siguió controlando las acciones, aunque sin la profundidad necesaria. A los 58 minutos estuvo muy cerca de abrir el marcador cuando Maxim De Cuyper definió debajo del arco, pero Beiranvand respondió con una atajada extraordinaria para sostener el empate.

El partido cambió a los 65 minutos. Nathan Ngoy cometió un grave error en la salida, dejó a Mehdi Taremi mano a mano con Courtois y lo derribó cuando se encaminaba al gol. El árbitro argentino Darío Herrera no dudó y mostró la tarjeta roja directa.

ROJA POR SER ÚLTIMO HOMBRE



Nathan Ngoy dio un pase a la nada, Taremi se aprovechó del error, el jugador de Bélgica lo bajó y recibió la tarjeta roja por parte de Darío Herrera. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GtDrnFyse4 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Con un hombre más, Irán intentó aprovechar la ventaja numérica, aunque nunca logró imponer condiciones. El equipo asiático apostó por un trámite cerrado y disputado, mientras que Bélgica, aun con diez jugadores, terminó mostrando mayor ambición ofensiva.

La última ocasión del encuentro fue para los europeos. Dodi Lukébakio estuvo cerca de romper el cero con un remate que pasó muy cerca del ángulo y dejó a Bélgica con las manos vacías.

El empate dejó un sabor amargo para ambos seleccionados. Bélgica volvió a exhibir problemas de eficacia ofensiva, mientras que Irán valoró un punto trabajado gracias a su solidez defensiva y a la gran actuación de Beiranvand.