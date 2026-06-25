La FIFA castigó a un futbolista de Qatar con una de las suspensiones más duras en la historia de los Mundiales

El pasado 18 de junio, en la goleada de Canadá sobre Qatar (6-0) se registró la lesión más grave de este Mundial 2026. En el segundo tiempo de este duelo, el qatarí Assim Madibo realizó una violenta infracción a Ismael Kone, que debido a la falta se fracturó la tibia y peroné.

Tras la dura lesión, se vivieron momentos de angustia en Vancouver. Madibo quedó impactado por la fuerte imagen y luego de una revisión fue expulsado del partido. Una semana después, el Comité Disciplinario tipificó la acción como «juego grave» y la FIFA decidió aplicarle una suspensión ejemplificadora de cinco partidos.

El asombro y shock de Madibo tras la fuerte lesión ocasionada a su rival.

Se trata de la tercera pena más severa registrada en la historia de los Mundiales. Este ranking lo lidera el uruguayo Luis Suárez, que recibió 9 en el 2014 tras morder a Chiellini. Luego, se ubica el italiano Mauro Tassotti, que fue sancionado con 8 encuentros en 1994 por un despiadado codazo.

Además, es la segunda sanción «fuerte» de esta Copa del Mundo, ya que el sudafricano Themba Zwane recibió tres partidos de suspensión tras la roja directa por agresión en el partido inaugural frente a México.

Cabe destacar la buena actitud de Madibo, que visitó al futbolista canadiense para pedirle disculpas personales por el desafortunado suceso. Kone ya fue operado con éxito y se estima una recuperación estimada de cinco meses.

De todas formas, Qatar ya quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026 y el mediocampista deberá cumplir la sanción en partidos oficiales. Por otro lado, Canadá pasó a 16avos de final como segunda del grupo y enfrentará a Sudáfrica en el primer mata-mata.