Mundial 2026: quién es la joya de 120 millones de euros que quiere Liverpool

El Mundial es la vidriera más importante que tiene el fútbol y una buena actuación en el certamen de la FIFA puede acercar a cualquiera de los convocados a un gigante de Europa. El primer nombre que salió a la luz durante la competencia fue el del argentino Enzo Fernández, quien suena en Real Madrid, en una operación que rondaría los 120 millones de euros, pero hay más.

De a poco se empieza a armar el grupo de los 120 millones, porque esa misma cifra le pidió la dirigencia de Leipzig a Liverpool por uno de los extremos que mejor arrancó en la máxima competencia del fútbol mundial. Los Reds, siempre metidos de lleno en los mercados, apuestan a una gran renovación para la próxima temporada y por eso están en alerta.

¿Cuál es el jugador marcado por Liverpool?

Un puñado de minutos en el Mundial fue suficiente para que Liverpool pida condiciones por Yan Diomande, el extremo de 19 años que juega en el equipo alemán y para la selección de Costa de Marfil. Antes de Leipzig, el jugador pasó por Deportivo Leganés y hace tiempo es seguido por varios equipos de Europa.

El gol lo hizo Diallo, pero así lo festejo Diomande, el jugador que quiere Liverpool y también PSG. (AP)

Los ingleses tienen un competidor de lujo, ni más ni menos que el bicampeón de la Champions League, Paris Saint-Germain. Por eso se viene una disputa por uno de los diamantes que tiene el certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

En su primera temporada en el club alemán, Diomande jugó 36 partidos entre todas las competencias. Aportó 13 goles y dio 10 asistencias. Luego de debutar con una agónica victoria ante Ecuador, Costa de Marfil afrontará su segundo compromiso el sábado 20, ni más ni menos que ante Alemania, que viene de golear 7-1 a Curazao. Y ahí estará Yan, bajo la atenta mirada de muchos gigantes de Europa.