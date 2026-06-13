Mundial 2026: partidos, horarios y cómo ver Brasil ante Marruecos este sábado 13 de junio

El Mundial 2026 disputará este sábado 13 de junio tres partidos, pero todas las miradas estarán puestas en el debut de Brasil ante Marruecos por el Grupo C. El equipo de Carlo Ancelotti hará su estreno desde las 19. Además, Qatar enfrentará a Suiza y Haití a Escocia. La grilla para seguir toda la programación del día.

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV y probables formaciones

El partido más esperado de la jornada se jugará desde las 19 (hora argentina) en el Boston Stadium, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

Brasil llega con la expectativa que genera el ciclo de Carlo Ancelotti, mientras que Marruecos intentará ratificar el crecimiento que mostró en los últimos años tras alcanzar las semifinales de Qatar 2022.

Probables formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gleison Bremer, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius, Endrick y Raphinha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Youssef Belammari; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Azz-Eddine Ounahi; Brahim Díaz, Bilal El Khannous e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Hora: 19.

El partido entre Brasil y Marruecos podrá verse EN VIVO por DGO y DSports.

Qatar-Suiza y Haití-Escocia completan la programación del sábado

La actividad comenzará a las 16, cuando Qatar enfrente a Suiza por el Grupo B. Será el debut mundialista del entrenador español Julen Lopetegui al frente del seleccionado catarí, que disputará apenas su segunda Copa del Mundo.

Posibles formaciones

Qatar: Meshaal Barsham; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi y Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam; Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali y Akram Afif

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji y Nico Elvedi; Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka y Michel Aebischer; Dan Ndoye, Ruben Vargas y Breel Embolo.

Hora: 16

El partido entre Catar y Suiza podrá verse EN VIVO por DGO y DSports.

El cierre de la jornada será a las 22, con el partido entre Haití y Escocia, también correspondiente al Grupo C. El encuentro se jugará en el Gillette Stadium.

Probables formaciones:

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hervé Delcroix, Mondy Prunier Expérience; Dany Jean Jacques, Ruben Providence, Jean Bellergarde, Leverton Pierre Deedson; Wilguens Isidor y Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Lawrence Shankland. DT: Steve Clarke.

Hora: 22