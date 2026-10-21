Camuzzi Energía presentó el primer sistema Hexagon TITAN del país para transportar gas natural comprimido

El sistema Hexagon TITAN de Camuzzi Energía transporta hasta 12.700 m³ de gas natural comprimido por módulo, casi cuatro veces más que otras alternativas del mercado local, según la empresa. (Foto: gentileza)

Camuzzi Energía presentó el primer sistema Hexagon TITAN incorporado en Argentina, una tecnología para transportar gas natural comprimido (GNC) mediante gasoductos virtuales con una capacidad de hasta 12.700 m³ por módulo. Lo exhibió en la Argentina Oil & Gas Patagonia (AOG) 2026, junto con tecnología TECPESA para intervenir ductos en servicio sin interrumpir el suministro.

Según informó la empresa, cada módulo permite trasladar casi cuatro veces más volumen que otras alternativas disponibles en el mercado local. Eso optimiza la logística y reduce la cantidad de viajes necesarios para abastecer un mismo volumen.

Las dos soluciones apuntan a mejorar la eficiencia del abastecimiento y de la infraestructura energética, de acuerdo con la compañía.

Cómo funciona el sistema Hexagon TITAN para llevar gas a zonas sin redes

La solución amplía las posibilidades de abastecimiento de gas natural para proyectos ubicados en regiones sin acceso a redes convencionales. Se presenta como una alternativa flexible y eficiente para esos destinos.

El sistema se complementa con los Kits Móviles de Tratamiento (KMT) que Camuzzi Energía había presentado en la AOG 2025. Esos equipos acondicionan el gas que llega por gasoductos virtuales y adecuan su presión, temperatura y caudal para que pueda usarse en destino.

Tecnología TECPESA: Hot Tapping y Stopple para intervenir gasoductos sin interrumpir el servicio

La compañía también presentó tecnología TECPESA para maniobras de Hot Tapping y Stopple. Con estas técnicas se pueden hacer intervenciones sobre ductos en servicio sin interrumpir el flujo de gas u otros fluidos.

Su aplicación es especialmente relevante en tareas de construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura. Facilita los trabajos sobre instalaciones existentes y preserva su continuidad operativa.

Qué servicios ofrece Camuzzi Energía a la industria y a la infraestructura energética

Ambas tecnologías se suman a un portafolio de soluciones que Camuzzi Energía viene fortaleciendo para atender las distintas necesidades de la cadena de abastecimiento energético.

La empresa amplía así su propuesta para sectores estratégicos de la economía. Sus servicios abarcan la comercialización, el transporte y el acondicionamiento de gas natural, además de soluciones especializadas para la construcción y el mantenimiento de infraestructura energética.

Camuzzi Energía destaca como fortalezas el respaldo de la distribuidora Camuzzi, un equipo de profesionales especializados, equipamiento de última generación, certificaciones de calidad y una presencia territorial que cubre gran parte del país. Con esos atributos, se define como un aliado estratégico para sus clientes.

Camuzzi Energía es la empresa comercializadora de energía, asesoría y servicios técnico-operativos vinculada a Camuzzi. Cuenta con más de treinta años de experiencia en la industria y una marca fuerte, y brinda servicios integrales en materia energética a la medida de cada cliente en todo el territorio nacional.