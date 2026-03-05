Mundial de Motocross: el roquense Santiago Montero dirá presente en Bariloche

Santiago Montero vive un momento especial. El piloto roquense será uno de los protagonistas regionales en la primera fecha del Mundial de Motocross, que se disputará el fin de semana en Bariloche.

A los 25 años y con una destacada experiencia, Montero es uno de los referentes del motocross nacional y patagónico, donde conquistó logros importantes y pudo subirse al podio en varias ocasiones a lo largo de los años.

Su trayectoria lo respalda en la categoría MX1 y una presencia constante en los principales campeonatos del país. Entre sus virtudes se resaltan la gran constancia y vigencia en los últimos años, que combina con atributos técnicos a la hora de competir que marcan su liderazgo en las pruebas regionales.

El piloto de General Roca dio sus primeros pasos en el motocross siendo muy joven. De la mano de su padre, Marcelo Montero, un expiloto que le trasladó la pasión por el motociclismo y hoy lo acompaña en el equipo de competencia y la puesta a punto.

Santiago llegó a destacarse muy rápido en los circuitos locales y dio el salto a los nacionales, donde supo hacer valer toda su riqueza técnica. Con un estilo agresivo llegó a escalar posiciones en las categorías menores hasta consolidarse la MX1, la división principal a nivel nacional.

El piloto oficial Liess, será uno de los protagonistas locales que contará con el apoyo de los aficionados en las gradas. Entre los nacionales que también serán parte del Mundial se presentarán: Agustín Carrasco, Tomás Montes Gadda, David Sona, Joaquín Poli, Fermín Ciccimarra, Juan I. Salgado y Flavio Sastre.

Junto a competidores de elite como Romain Febvre, vigente campeón mundial, Tim Gajser estrella mundial de Yamaha y Jeffrey Herlings, uno de los grandes nombres de la categoría, entre otros.











