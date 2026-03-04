Mundial de Motocross en Bariloche: realizan los últimos trabajos en el circuito
Después de jornadas de viento y lluvia, la organización completa los últimos trabajos en el circuito de Bariloche para la llegada del Mundial de Motocross.
Bariloche recibirá por primera vez este fin de semana al Mundial de Motocross y la expectativa es muy grande. El MXGP Argentina YPF tendrá una previa el viernes en el Centro Cívico y luego volcará su actividad al Bariloche MX Race Track.
La organización realiza por estas horas los últimos trabajos en la pista y en el predio que está ubicado al lado del Parque Tecnológico y Productivo de Bariloche, sobre la Circunvalación.
El viento y la lluvia de los días anteriores complicaron los trabajos pero llegarán sin problemas al comienzo de la actividad.
El circuito está listo y solo restaban las últimas instalaciones de cartelería y el montaje de la sala de prensa que tendrá un importante sector dada la magnitud del evento.
Los datos del Bariloche MX Race Track
El Bariloche MX Race Track fue diseñado por el español Gabriel Villada y tiene una extensión de 1.800 metros y 21 curvas (11 a la izquierda, 10 a la derecha). Su sentido de giro es antihorario, para ofrecer un trazado técnico y desafiante.
A lo largo del recorrido, los pilotos deberán enfrentar a una combinación de saltos en llano, en bajada y en subida que exigen precisión y control, más de 18 rollers distribuidos en diferentes sectores; curvas con pendientes naturales que obligarán a una lectura fina del terreno y un destacado salto triple en subida que, seguramente, será uno de los puntos más espectaculares del trazado.
El circuito destaca por un desnivel de 25 metros entre su punto más alto y el más bajo. Esto se suma a un suelo de composición arenosa, que agrega un componente técnico adicional para lo que será un fin de semana lleno de adrenalina en la ciudad.
