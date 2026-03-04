Mundial de Motocross en Bariloche: realizan los últimos trabajos en el circuito

La pista está casi lista para el Mundial de Motocross en Bariloche. (Foto: Alfredo Leiva)

Bariloche recibirá por primera vez este fin de semana al Mundial de Motocross y la expectativa es muy grande. El MXGP Argentina YPF tendrá una previa el viernes en el Centro Cívico y luego volcará su actividad al Bariloche MX Race Track.

La organización realiza por estas horas los últimos trabajos en la pista y en el predio que está ubicado al lado del Parque Tecnológico y Productivo de Bariloche, sobre la Circunvalación.

El viento y la lluvia de los días anteriores complicaron los trabajos pero llegarán sin problemas al comienzo de la actividad.

El circuito está listo y solo restaban las últimas instalaciones de cartelería y el montaje de la sala de prensa que tendrá un importante sector dada la magnitud del evento.

(Foto: Alfredo Leiva)

Los datos del Bariloche MX Race Track

El Bariloche MX Race Track fue diseñado por el español Gabriel Villada y tiene una extensión de 1.800 metros y 21 curvas (11 a la izquierda, 10 a la derecha). Su sentido de giro es antihorario, para ofrecer un trazado técnico y desafiante.

A lo largo del recorrido, los pilotos deberán enfrentar a una combinación de saltos en llano, en bajada y en subida que exigen precisión y control, más de 18 rollers distribuidos en diferentes sectores; curvas con pendientes naturales que obligarán a una lectura fina del terreno y un destacado salto triple en subida que, seguramente, será uno de los puntos más espectaculares del trazado.

El circuito destaca por un desnivel de 25 metros entre su punto más alto y el más bajo. Esto se suma a un suelo de composición arenosa, que agrega un componente técnico adicional para lo que será un fin de semana lleno de adrenalina en la ciudad.