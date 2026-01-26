Se viene la 1° edición del Giganto Trail en El Chocón: todo lo que tenés que saber

La 1° edición del Giganto Trail está muy cerca. La competencia de Trail Running se realizará en Villa El Chocón el domingo 1° de marzo, con el lema «Nada como pisar historia«. Será una carrera ideal para corredores experimentados como para quienes inician su camino en la disciplina. El evento es organizado por Patagonia Eventos y cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Villa El Chocón. Además, los socios del CLUB RÍO NEGRO tendrán un 30% de descuento en la inscripción.

Desde la organización, destacaron que «el apoyo municipal es fundamental para que este evento sea una fiesta. Queremos que el corredor venga, compita y se quede a disfrutar de todo lo que El Chocón tiene para ofrecer». El circuito será entre fósiles y acantilados, en una zona donde se destaca la tierra roja y el agua turquesa. Se pasará por distintos tipos de obstáculos, como cañadones, sectores con piedras y terrenos disparejos.

La acreditación oficial se realizará el sábado 28 de febrero en el Polideportivo de Villa El Chocón, desde las 13 hasta las 17. Además, aclararon que habrá un servicio express de acreditación el día de carrera, desde las 6:30 a 8, con un costo adicional de $10.000 pesos.

¿Cuáles son las distintas categorías?

La 1° edición del Giganto Trail contará con tres tipos de distancias, para los distintos niveles de competidores que se presentarán en Villa El Chocón:

35 km «Giganto»: El desafío mayor para los atletas de elite.

21 km «Garra»: Una distancia competitiva muy exigente.

10 km «Grieta»: El circuito ideal para quienes se inician en el trail

La largada general se realizará a las 8:30 de la mañana. A lo largo de la carrera habrá diferentes puestos de hidratación y asistencia médica. Al arribar a la llegada, habrá foodtrucks y música en vivo para disfrutar de una linda tarde con familia y amigos.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones para la 1° edición del Giganto Trail ya están abiertas. Para quienes deseen anotarse, deberán hacerlo en el sitio web www.gigantotrail.com.ar. Cabe destacar que los socios del Club Río Negro tienen un 30% de descuento en la inscripción.