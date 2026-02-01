Mundialito 2026: Deportivo Roca se subió al podio y Argentinos Juniors es el campeón

El Mundialito Infantil de Clubes llegó a su fin y Deportivo Roca se dio el gusto de subir al podio en la división principal (2013). Goleó 3-0 a La Amistad, en el duelo de regionales, y cerró un gran torneo. El título fue para Argentinos Juniors, que superó 1-0 a Estudiantes de La Plata y se coronó por segunda vez en su historia.

El Naranja cerró un gran torneo y quedó tercero, luego de golear 3-0 a La Amistad.

Ante un gran marco de público en el estadio Luis Maiolino, el Naranja fue muy superior y festejó gracias a los goles de Bayron Chaima, por partida doble, y Bautista Yañez. Los locales hicieron un gran torneo y dieron el golpe en cuartos de final al dejar afuera a Lanús, principal candidato al título. En semis estuvieron muy cerca pero cayeron con el Pincha en la definición por penales.

Espuma para el Depo, que sobresalió ante su gente.

El Depo rompió el cero y se liberó, ante un rival que no le encontró la vuelta.

Argentinos se quedó corto con el resultado, pero gritó campeón

Agustín Torales, a los 18 minutos del primer tiempo, anotó el único gol de Argentinos, que venció a Estudiantes y gritó campeón por segunda vez. La primera había sido en la edición de 1994. El tanto, llegó por la vía aérea y le puso justicia al marcador porque el Bicho fue muy superior desde el arranque.

Así esperaron la final los hinchas del Bicho. Se llevaron el segundo título de la historia.

Durante la segunda mitad, el Pincha mejoró su imagen, pero las más claras siempre fueron para el equipo de La Paternal, que falló en la definición y por eso le puso interrogantes al cierre. La figura fue el arquero platense, quien evitó una caída más holgada. Así, la copa se fue para Capial Federal.

Argentinos pegó en el primer tiempo y después mereció más.

Más campeones del Mundialito

En otras categorías, Lanús se coronó campeón de la 2015 luego de derrotar en la final a Deportivo Huergo Verde por 2-0. En simultáneo, Escuela Líbero de Cervantes se quedó con el tercer puesto tras vencer por el mismo marcador a Defensores de Viedma.

El Granate tuvo un camino perfecto hacia al título. En la primera ronda, quedó puntero de la zona 4 con 4 triunfos. Luego, en octavos se despachó con un 11-0 sobre Sportivo Patagonia. En cuartos, fue 5 a 0 a CECAP Rojo y en semis ganó 5-1 a Defensores de Viedma, donde sufrió el único gol en contra en todo el torneo. En resumen, disputó 8 partidos donde convirtió 44 goles.

En la 2014, se enfrentaron Defensores de Viedma y Unión de Allen Azul en la gran final. Tras no sacarse diferencias en el tiempo regular, el Defe fue más efectivo y se impuso 2 a 1 en la tanda para quedarse con el título.

El camino de Defensores empezó en la subsede de Sol de Mayo. Allí, arrasó en la zona 1: 6 triunfos en la misma cantidad de partidos para terminar líder en su grupo. En semis se impuso por penales ante CECAP Rojo que se quedó con el tercer puesto al derrotar a Argentinos del Norte también en la tanda de 12 pasos (6-5).

Además, en la 2011 se coronó Sportsman de Choele Choel y en la 2019/2020 lo hizo la Escuela Nápoles de Roca. El resto de las categorías se defieron en horas de la madrugada.

La 38° edición del Mundialito cerró de gran manera en el Luis Maiolino. Antes también tuvo sedes en Sol de Mayo (Viedma), Independiente (Río Colorado), Sportman (Choele Choel), Deportivo Huergo, Cervantes, Deportivo Roca, Club Unión Alem Progresista (Allen), La Amistad (Cipolletti), Independiente (Catriel) y Puerto Moreno (Bariloche).