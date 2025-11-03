Murió Daniel Willington, una gloria de Vélez y Talleres

Daniel Willington, emblema de Vélez y Talleres, falleció a los 83 años después de permanecer internado en el Hospital Cardiológico de Córdoba. Oriundo de Santa Fe, llegó a la Docta a los 7, cuando la T compró el pase de su padre, Atilio El Toro Willington. Después, escribió una historia grande y también dejó su marca en Liniers.

Daniel creció a dos cuadras de La Boutique y firmó contrato con Talleres a madiados de 1959. Debutó en primera el 7 de junio de ese 1959 en el estadio de la T en una goleada 5-2 sobre Huracán de La France. Su mayor hito con la camiseta del equipo cordobés fue el golazo inolvidable de tiro libre en un clásico ante Belgrano en 1974, en Alberdi, para comenzar a gritar campeón con la T. Fue un disparo perfecto desde 30 metros que sorprendió a Héctor Tocalli.

Dueño de una pegada espectacular, Willington fue una gloria del fútbol argentino y un símbolo en Córdoba: también jugó en Instituto en 1973 compartiendo plantel con los campeones del mundo Mario Kempes y Osvaldo Ardiles. De hecho, una de las tribunas del estadio de Córdoba lleva el nombre del Matador, se llama Daniel Willington.

Daniel en Talleres. Una gloria.

En tierras porteñas también dejó su marca

Otro de sus hitos de Daniel Willington lo consiguió en Vélez, club al que representó entre 1962 y 1971 y en el cual se retiró en 1978. Ahí salió campeón en el histórico título del Nacional 1968. Disputó 168 partidos, marcó 66 goles y conquistó 17 títulos con la T (16 cordobeses y la Copa hermandad). En Vélez disputó 212 cotejos y convirtió 65 goles.

Willington, además, jugó 11 partidos con la camiseta del seleccionado argentino y marcó un tanto. Se fue de esta vida pero su leyenda y sus hitos dentro de un campo de fútbol vivirán por siempre.