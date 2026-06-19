Jorge Messi rompió el silencio desde la clínica y reaccionó con humor a los rumores sobre su muerte

El revuelo mediático que se generó en torno a la salud de Jorge Messi tuvo en las últimas horas un giro inesperado. Mientras la familia intentaba atravesar con tranquilidad su recuperación, el propio padre de Lionel Messi reaccionó con humor a la ola de versiones falsas que llegaron incluso a dar por confirmada su muerte.

Tras las declaraciones de Florencia Peña en Luzu TV, donde se difundió erróneamente la noticia de su fallecimiento, el entorno familiar decidió enviar un mensaje directo para llevar tranquilidad y poner fin a las especulaciones.

La revelación se conoció en LAM (América TV), donde Ángel de Brito contó que mantenía una conversación por WhatsApp con Celia Cuccittini, madre del capitán de la Selección Argentina.

«Estoy hablando con Celia Messi, que nos está mirando. Le pregunté cómo vivieron todo esto y me dijo que fue horrible», relató el conductor al aire.

La reacción de Jorge Messi desde la internación

En medio de la preocupación que generaron los rumores, De Brito llevó calma al confirmar que Jorge Messi se encuentra estable y siguiendo de cerca la cobertura mediática desde la clínica donde permanece internado.

«Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge», reveló el periodista antes de compartir la frase que rápidamente se volvió viral.

«Jorge está mirando y dice: ‘Qué quilombo que armé'», contó el conductor entre risas.

La ocurrencia del padre de Messi provocó sonrisas en el estudio y sirvió para descomprimir una situación que durante varias horas generó incertidumbre tanto en Argentina como en el exterior.

Según agregó Celia en su intercambio con De Brito, Jorge suele seguir habitualmente el programa: «Siempre mira LAM conmigo», comentó, dejando entrever que la televisión se convirtió en una compañía durante estos días de recuperación.

Un episodio que la familia espera dejar atrás

Con la palabra de la propia familia y la confirmación de que Jorge Messi continúa evolucionando favorablemente, el escándalo generado por la falsa información comienza a quedar atrás.

Al cerrar el tema, Ángel de Brito reflexionó sobre la magnitud que alcanzó el rumor y expresó su deseo de que todo quede como un mal recuerdo.

«Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota», resumió el conductor, enviando un abrazo público a Jorge y Celia Messi tras una jornada marcada por la desinformación y la preocupación.