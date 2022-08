Mataron a Leandro Lo, campeón mundial de Jiu-Jitsu: un policía le disparó en la cabeza

Murió Leandro Lo Pereira Do Nascimento, el campeón mundial de jiu-jitsu de 33 años oriundo de Brasil, tras recibir un tiro en la cabeza luego de una discusión con un Policía en medio de una fiesta. La noticia generó conmoción en su país y también en el resto del mundo.

La tragedia ocurrió el sábado pasado durante la noche, cuando el deportista acudió a un evento en el Club Sirio, de la ciudad de Sao Paulo. Por motivos que aún se desconocen, tuvo una discusión con un hombre dentro del local.

Según los testigos del hecho, el presunto asesino sería el teniente Henrique Otavio Oliveira Velozo, de 30 años, un oficial de la Policía Militarizada de esa ciudad. Tras darse a la fuga en un primer momento, se presentó ante sus superiores en la Corregiduría de la corporación e inmediatamente fue arrestado como sospechoso del crimen.

La desesperación y la angustia se hicieron presentes en ese lugar, cuando Leandro Lo recibió el impacto de bala en su cabeza. Gritos y corridas generaron el miedo en los presentes, ante los disparos. En las redes sociales se publicó un video del estremecedor momento en el que llevaban al deportista en la ambulancia.

Minutos más tarde se confirmaría la muerte de Lo. Fue trasladado al hospital y horas después fue declarado en muerte cerebral. Se trataba de uno de los atletas de jiu-jitsu brasileño más exitosos de todos los tiempos, habiendo ganado ocho campeonatos mundiales como cinturón negro desde 2012.

Según los testigos, el oficial Velozo estaba vestido de civíl y parecía estar en estado de ebriedad. Al empezar el altercado, logró evadir una llave de brazo que le había hecho Lo para intentar calmarlo y sacó su arma sin dudar, donde le ocasionó los disparos.

Finalmente, horas después de esas secuencias, la familia iba a informar que Leandro Lo había sido diagnosticado con muerte cerebral al sufrir un impacto de bala letal. Tras el anuncio oficial, deportistas y amigos de la víctima acudieron de inmediato a las puertas del Distrito 17 de Policía.

The IBJJF and Jiu Jitsu community are extremely saddened to hear of the passing of Leandro Lo. Lo was one of the greatest athletes our sport has ever produced. An example of a true black belt, martial artist and champion on and off the mats. Rest in peace legend. 🙏🏼🕊 pic.twitter.com/lHK3n8pF4K