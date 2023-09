Nacho Fernández reconoció el momento difícil que atraviesa River pero pidió ‘tranquilidad’

Anoche River celebró la décima edición de la cena anual solidaria, en un contexto especial. Al evento asistieron dirigentes y además de Martín Demichelis, también estuvieron presentes algunos jugadores. Nacho Fernández rompió el silenció y contó como atraviesa la semana el plantel.

Tras la catarata de rumores, Nacho Fernández, fue el primero (de los jugadores) en tomar la palabra y advirtió anoche que «no estaba molesto» por los supuestos comentarios críticos que el director técnico Martín Demichelis habría manifestado en privado a algunos periodistas partidarios.

Sin embargo, el volente hizo hincapié en que que es necesario «mantener la tranquilidad ante lo que se dice por afuera del grupo».

«Los últimos comentarios no me molestaron, pero eso sí, como grupo nosotros debemos estar tranquilos respecto de lo que se diga por afuera, ya que muchas veces se habla sobre cosas que no ocurren», indicó.

Además, habló de su paso por el fútbol brasilero, donde «pensaba que era más tranquilo el ambiente» pero comprobó que la relación con la prensa también ‘es bastante complicada’.

En el mismo evento, el presidente, Jorge Brito, quién fue uno de los primeros en tomar la palabra, resaltó que el club que conduce tiene la suerte de contar con «grandes seres humanos y profesionales, como los son los jugadores, cuerpo técnico y comisión directiva».

«Por eso quiero decirles a todos que se queden muy tranquilos porque estamos tan o más unidos que nunca«, expresó el dirigente con ánimo de poner paños fríos a la situación que se vive en el Millonario.