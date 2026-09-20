Nacho Reyes se destacó como el segundo mejor argentino en los 42K de Buenos Aires

El atleta allense Nacho Reyes cumplió su objetivo y fue uno de los mejores corredores argentinos en la Maratón de Buenos Aires, la tradicional competencia de calle de 42,195 kilómetros de extensión que reunió a 16 mil atletas de 64 países.

Nacho, que afrontó su primera maratón en suelo porteño, superó ampliamente las expectativas personales tras finalizar en el 11° puesto de la clasificación general, con un tiempo de 2 horas 21 minutos y 46 segundos, que lo transformó en el 2° mejor argentino de la carrera, detrás de Ignacio Erario, quien se consagró campeón nacional al completar el recorrido en 2 horas, 16 minutos y 42 segundos.

El rionegrino, que venía de acumular varios logros en competencias de montaña, demostró que también está a la altura de los grandes desafíos en el asfalto. Un resultado que, indudablemente, abre las puertas a futuras importantes pruebas de la disciplina y más galardones para su carrera deportiva.

«Qué día Mágico en La ciudad De Buenos Aires. Sigo procesando Lo que pasó Hoy, mi debut en la Maratón de Buenos Aires no pudo haber sido Mejor. Soñaba con estar en el Podio de Los Argentinos, sabía que era un gran desafío para ser mi primer maratón un poco loco, pero como siempre les cuento me gusta soñar. Y no se crean que solo sueño, trabajo cada día Para hacerlos realidad. Muchas veces me toca aprender y prepararme mejor para la próxima oportunidad, pero eso hace que cuando suceden como hoy, sea aún mucho más especial«, expresó Nacho en sus redes sociales.

El kianata Bethwel Kibet Chumba resultó el ganador de la Maratón de Buenos Aires con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 28 segundos. Lo escoltó de cerca el ruandés John Hakizimana, a apenas once segundos, mientras que el también keniano Felix Kiptoo Kirwa completó el podio masculino.

Kenia dominó también en la rama femenina, con sus tres representantes en el podio. Rebecca Kangogo Chesir fue la ganadora, con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 36 segundos.

La prueba reunió un total de 16.384 corredores provenientes de 64 países, los cuales completaron los 42,195 kilómetros que unieron los barrios porteños de Palermo, Recoleta, Puerto Madero y La Boca.