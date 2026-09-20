Unifican condenas de prisión para una mujer de Catriel por drogas y tenencia de material de abuso infantil

El Tribunal Oral Federal de General Roca resolvió unificar las condenas impuestas a una vecina de la ciudad de Catriel, fijando una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. La resolución judicial dispuso mantener la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico que la imputada cumple en su vivienda particular bajo la tutela de su madre.

La decisión fue adoptada por el juez de Cámara subrogante Marcos Javier Aguerrido en el marco de una audiencia unipersonal realizada a través de la plataforma Zoom, de la cual participaron el auxiliar fiscal Diego Martín Paolini, por la Unidad Fiscal de General Roca, el abogado defensor particular Ángelo Raúl Zamataro Amaranto y la propia condenada. El acto judicial tuvo por objeto sustanciar la condena única tras dos sentencias dictadas en fueros distintos por delitos descubiertos en un mismo procedimiento.

Dos causas nacidas en un mismo allanamiento

Los hechos que motivaron ambas condenas salieron a la luz el 22 de abril de 2023 durante un procedimiento de allanamiento en el que se secuestraron estupefacientes y material de abuso sexual infantil. Pese a derivar de un mismo operativo policial, las causas tramitaron por separado debido a razones de competencia material y territorial ajenas a la justiciable.

En el fuero federal, el Tribunal Oral de General Roca le impuso el 30 de abril de 2026 una pena de dos años y seis meses de prisión por tenencia de estupefacientes. En el fuero provincial, el Foro de Jueces y Juezas de la IV Circunscripción Judicial de Río Negro la condenó el 29 de julio de 2026 por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Al fundamentar la resolución, el juez Aguerrido remarcó que ambos delitos «fueron descubiertos en un mismo procedimiento de allanamiento, practicado el 22 de abril de 2023, esto es, con anterioridad a la existencia de cualquiera de las dos sentencias». En ese contexto, concluyó que el caso se encuadra en el primer supuesto del artículo 58 del Código Penal sobre unificación de condenas.

El magistrado explicó que el juzgamiento por separado de hechos en concurso real «no puede derivar en un tratamiento más gravoso que el que hubiera correspondido de haberse juzgado ambos hechos en un único proceso». Asimismo, señaló la omisión de la jueza provincial en pronunciarse sobre la unificación y aplicó el precedente «Pineda» de la Corte Suprema de Justicia para asumir la competencia por ser el tribunal que impuso la pena mayor.

Salud, contención y detención domiciliaria

Al disponer el mantenimiento del arresto domiciliario en Catriel, el tribunal ponderó el estado de salud de la condenada. Durante el interrogatorio de identificación, la condenada de 34 años de edad declaró residir junto a su madre y su pareja. Explicó estar bajo tratamiento psiquiátrico y farmacológico permanente, poseer certificado de discapacidad por hipoacusia neurosensorial bilateral y dedicarse a la elaboración informal de jabones para la venta.

Además, remarcó que cumple la pena en su vivienda «sin haber registrado incidentes ni incumplimientos desde su colocación» el 1 de junio de 2026, lo que justificó preservar la continuidad de su tratamiento médico y de la contención familiar conforme a los artículos 10 del Código Penal y 32 de la Ley 24.660.

En la audiencia, el representante fiscal ratificó su dictamen solicitando la pena única de tres años de prisión efectiva con arresto domiciliario, pretensión a la que adhirió la defensa. Tras notificarse lo resuelto, las partes renunciaron a los plazos recursivos, alcanzando la sentencia firmeza en el mismo acto.