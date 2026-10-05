Nacho Reyes, un verdadero todo terreno: «Lo hecho en Buenos Aires fue algo extraordinario»

Un logro supremo, magnificado por el contexto general y particular. Para el rionegrino Nacho Reyes, la reciente actuación en la Maratón de Buenos Aires se ubica como uno de los mayores logros deportivos de su carrera.

Y no es para menos, el atleta de Allen, conocido por sus notables desempeños en montaña, se destacó como el segundo mejor argentino en la prestigiosa competencia de calle de 42 kilómetros, la cual reunió a más de 16 mil atletas provenientes de todo el mundo.

“La Maratón es una de las mejores de Sudamérica y más convocantes. Haber hecho semejante actuación en este tipo de competencia es algo muy especial. Es algo comparable a los 42k del Patagonia Run, pero mucho más multitudinario. Haber sido el segundo mejor argentino fue un resultado extraordinario”, comentó Nacho en diálogo con Río Negro, días después de consumarse el logro.

Reyes, que afrontaba su primera maratón en suelo porteño, se destacó finalizando en el 11° puesto de la clasificación general, con un tiempo de 2 horas 21 minutos y 46 segundos.

Dicho resultado lo transformó en el 2° mejor argentino de la carrera, detrás de Ignacio Erario, quien se consagró campeón nacional al completar el recorrido en 2 horas, 16 minutos y 42 segundos. Una asombrosa primera vez para el rionegrino sobre el llano.

“Esperaba que pudiese estar dentro de esos tiempos. Por ahí no esperaba terminar en esa posición, siendo uno de los mejores del país, aunque obviamente soñaba estar en el podio de Argentina. Por suerte se me dio”, recalcó Nacho.

Y recalcó: “sí tenía un poco de incertidumbre de cómo me sentiría a partir del kilómetro 30 de competencia, porque nunca había corrido a tanto tiempo a ritmo monótono y constante. Pero afortunadamente fue cuando mejor respondí, tuve la fuerza para aguantar contra el viento aguantar el resto”.

Explica Reyes que fue fundamental para tal propósito realizar una adecuada adaptación previa sobre superficies semejantes, manteniendo la base de lo trabajado habitualmente para competencias de Trail.

“Desde que volví de Suiza me aboqué a adaptar el ritmo durante cinco semanas a un entrenamiento sobre llano, muy específico para calle, intentando conocer mi límite. La base de distancia la tenía, pero me dediqué durante tres semanas a preparar fuerte el llano y buscar el ritmo ideal”, explicó.

Cumplido el reto personal, Reyes volverá a su hábitat natural. Por delante, dos importantes desafíos de montaña: “A fin de año se vienen compromisos muy lindos; el primero, los 42k de Villa La Angostura. Luego afrontaré el cruce en Bariloche y a fin de año competiré en el Usuahia Trail«.