Nestor Gorosito desmitificó La Bombonera y bailó en los vestuarios: «A Boca lo hicieron…»

El conjunto de Néstor Gorosito eliminó a Boca de la Copa Libertadores por penales, ante una Bombonera repleta. En la previa, Pipo le bajó el precio al estadio Xeneize y tras la victoria de Alianza Lima profundizó en conceptos polémicos y reconoció que el equipo de Gago lo superó.

«No es La Bombonera, lo que me pasa y me pasó cuando jugaba a la pelota, es que puede no haber nadie o un millón de personas, es el contrario y la pelota. A Boca lo han hecho grandes los jugadores, los equipazos que ha tenido», definió.

Luego le respondieron «la gente también» y el dt expuso: «Normalmente son (así) los equipos grandes de Sudamérica y el mundo, completamente lógico, pero a la cancha entran los jugadores porque si no un equipo tendría que ganar todos los partidos».

Exjugador y DT de River e identificado con San Lorenzo, que también rivaliza fuerte con el Xeneize, se explayó luego: «No es por la cancha de Boca, pero puedo ir al Maracaná y por ahí juego para la miércole y juego mal no porque la gente me grite, sino porque tengo un mal día».

«Todas las canchas tiene dos arcos, dos áreas, una mitad de cancha, a nosotros que los picamos a los jugadores porque nos daban por muertos antes de jugar. El fútbol no se puede predecir, por eso es tan lindo y amplio, son puntos de vista», sacó chapa el entrenador sobre la motivación de su equipo.

Gorosito y su autocrítica tras el pase de Alianza Lima: «Boca nos superó»

Si bien se definió «extremadamente contento por el club y los jugadores que han rendido mucho», Gorosito admitió: «Nos defendimos prácticamente todo el partido, ellos encontraron el gol al principio, empatamos, lo podríamos haber definido con Erick Castillo y en el segundo tiempo Boca jugó mejor que nosotros, que estábamos muy atrás. Tenemos que mejorar particularmente de visitante para no sufrir como hoy».

«Queríamos jugar mucho más lejos de nuestro arco, de igual a igual, Boca nos superó y con los dos marcadores de punta subidos nos complicó. La alegría cubre todas las falencias que tenemos que ver para que no se vuelvan a repetir«, dijo, aunque reiteró: «Fue exiguo el resultado allá, merecimos ganar por dos o tres goles, más que ellos acá salvo por la chance de (Edinson) Cavani, que me pareció que se había pasado de tiempo».

Fiel a su estilo, el DT deslizó algunos reclamos en otros momentos de la charla: «Hoy cobraron un offside cinco metros habilitado en un contragolpe», lanzó indignado, y se exaltó cuando le deslizaron que desde los doce pasos nació otro partido: «Argentina salió campeón del mundo por penales y no vi a ningún argentino triste».

El baile viral de Gorosito tras eliminar a Boca de la Copa Libertadores

Después del histórico triunfo por penales, los jugadores peruanos se quedaron un largo rato celebrando en las entrañas del estadio xeneize. Música fuerte y alguna que otra cerveza. Si bien decidió en un primer momento contemplar de lejos la euforia de sus dirigidos, el técnico argentino fue empujado por Hernán Barcos al centro de la ronda e incitado a bailar por todos.

Envalentonado por los aplausos y el ritmo pegadizo del parlante, Gorosito tiró algunos pasos de boliche hasta que retrocedió y dejó que siguieran con la fiesta los futbolistas. Todo fue capturado por la cuenta oficial de Alianza Lima, que compartió el video y se burló de Boca: «Y sí, Pipo, fue puro biri biri»