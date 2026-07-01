Néstor «Pipo» Gorosito es el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro: firmará por un año

Luego de la sorpresiva salida de Gustavo Álvarez por diferencias con la nueva dirigencia encabezada por Marcelo Culotta, San Lorenzo ya tiene definido a su reemplazante. Está todo acordado para que Néstor «Pipo» Gorosito firme contrato hasta junio de 2027 y se convierta oficialmente en el nuevo entrenador del primer equipo.

Durante los últimos días, el plantel estuvo bajo las órdenes de Walter Perazzo, quien trabajó de manera interina mientras la dirigencia resolvía al sucesor. Si no surge ningún imprevisto, Gorosito asumirá formalmente en los próximos días y comenzará su segundo ciclo al frente del club.

La primera opción que manejó la conducción fue Iker Muniain. El español, que disputó sus últimos partidos como futbolista profesional en el Ciclón y actualmente dirige al CD Derio en el ascenso de España, había tomado fuerza como candidato. Sin embargo, no cuenta con la licencia habilitante para dirigir en la Primera División del fútbol argentino y por eso se cayó su llegada.

Con ese escenario, la comisión directiva aceleró las conversaciones con Gorosito, un nombre que sonó en varias oportunidades y que finalmente volverá a ocupar el banco azulgrana.

«Pipo» llega tras su último paso por Alianza Lima y tendrá una nueva experiencia en un lugar que conoce bien. Entre 2003 y 2004 ya dirigió a San Lorenzo, donde acumuló 46 partidos, con 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas. Además, como futbolista dejó una huella importante: disputó 241 encuentros y convirtió 70 goles a lo largo de tres etapas con la camiseta azulgrana.