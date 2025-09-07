Neuquén se llenó de energía en la cuarta edición de «Mi Ciudad Corre»: reviví en fotos este gran evento

Este domingo Neuquén se llenó de energía deportiva con la cuarta edición de la carrera «Mi Ciudad Corre», una de las propuestas más esperadas del año. Más de 10.000 personas formaron parte de este evento que reunió familias, corredores de élite y hasta perritos.

El intendente Mariano Gaido celebró que hubo «más de 10 mil personas corriendo, disfrutando un día de actividad física» y aseguró que en la carrera «se podía sentir la energía neuquina». Durante la mañana, las calles del centro de Neuquén se colmaron de energía, familias y corredores que disfrutaron a pleno de un domingo distinto.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, festejó el buen clima y remarcó que se realizaron instancias que permitían que todo el mundo participe.

«No solo participan deportistas de élite, sino también personas con discapacidad y familias con sus animales no humanos. Este trabajo articulado genera condiciones de igualdad y demuestra que la ciudad de Neuquén es cada vez más convocante», afirmó por su parte Luciana de Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos.

Uno a uno los ganadores de «Mi Ciudad Corre» en Neuquén

Según detallaron desde la organización, los puestos ganadores quedaron de la siguiente manera:

• Ganador 21K masculino: Miguel Cayupan, de General Roca, con un tiempo de 00:39:31.

• Ganadora 21K femenino: Malena Elizabeth Trecanao, de Cipolletti, con un tiempo de 01:22:30.

• Ganador 10K masculino: Roque Alejandro Benegas, de Cinco Saltos. Su tiempo fue de 00:32:46.

• Ganadora 10K femenino: Silvia Ivana Colipi, de Piedra del Águila. Su tiempo fue de 00:40:06.