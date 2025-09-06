Se viene Mi Ciudad Corre, en el marco del aniversario de Neuquén

Con récord de anotados, se viene la cuarta edición de la competencia capitalina.

En el marco de los festejos por el 121° aniversario de Neuquén, este domingo se realizará la cuarta edición de Mi Ciudad Corre, una de las propuestas deportivas más esperadas del año, que metió récord y superó los 5.000 inscriptos.

La largada oficial será a las 9.30 en la explanada del monumento a San Martín. Desde allí, corredores y caminantes le darán vida a un evento que combina deporte, encuentro, identidad y celebración.

En esta edición las categorías serán Kids (niñas y niños acompañados por adultos), 2K (caminata con animales no humanos), 5K (para recreativos), 10K Competitiva (para corredores locales y regionales, con clasificación por categorías por edades), y 21K Media Maratón (prueba principal).

“Es un orgullo contar con esta cuarta edición. Estoy agradecido por el acompañamiento de empresas e instituciones privadas para que pueda realizarse. Esperamos que todos disfruten no solo de la carrera, sino también de los espacios que ofrece la ciudad”, expresó el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli.