Neuquén vibra con el Argentino de motocross en La Barda: las mejores fotos de la primera jornada

Fotos Matías Subat

Río Negro, presente en el Argentino, con transmi vía streaming.

El Campeonato Argentino de motocross se puso en marcha en La Barda de Neuquén y los mejores del país ya giran en el mítico trazado capitalino, una referencia a nivel país, que recibe a la primera jornada de la competencia. La movida se puso en marcha con los entrenamientos de todas las categorías y en el turno tarde irán las clasificaciones.

De apoco, el público se ubica en los mejores lugares del Coliseo.

Las categorías más chicas siempre dan espectáculo y lo ratificaron en los entrenamientos.

Papel o web, cualquiera de las vías es muy efectiva para mantenerse informado.



Las puertas del predio del Motocross Club Neuquén se abrieron a partir de las 9 y arrancó esa combinación del ruido de las motos y del ingreso de los fanáticos, que coparon los diferentes puntos del Coliseo.

Una postal del Argentino en el Coliseo neuquino.

El mantenimiento de la pista se clave durante los parates.

Voy y vengo. Las motos dan espectáculo en el alto de la capital.

La pausa gastronómica es clave….Y también muy tentadora.