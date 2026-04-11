Neuquén vibra con el Argentino de motocross en La Barda: las mejores fotos de la primera jornada
El clásico certamen se vive a pleno en el Coliseo, con la presencia de los mejores del país.
Fotos Matías Subat
El Campeonato Argentino de motocross se puso en marcha en La Barda de Neuquén y los mejores del país ya giran en el mítico trazado capitalino, una referencia a nivel país, que recibe a la primera jornada de la competencia. La movida se puso en marcha con los entrenamientos de todas las categorías y en el turno tarde irán las clasificaciones.
Las puertas del predio del Motocross Club Neuquén se abrieron a partir de las 9 y arrancó esa combinación del ruido de las motos y del ingreso de los fanáticos, que coparon los diferentes puntos del Coliseo.
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