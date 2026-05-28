Condenaron a 7 años de prisión a un comerciante por abusar de su empleada en Neuquén

Un tribunal colegiado de la ciudad de Neuquén condenó este jueves a 7 años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre, identificado por sus iniciales R.S.M., tras haber sido declarado penalmente responsable del abuso sexual de una adolescente.



La sentencia fue adelantada hoy durante una audiencia de lectura de veredicto en la que intervino el fiscal del caso, Manuel Islas. Cabe destacar que, durante la etapa de determinación de la pena, la fiscalía había solicitado una condena de 9 años de prisión.

El tribunal encargado de fijar el monto de la pena por unanimidad estuvo integrado por los jueces Luciano Hermosilla y Luis Giorgetti, y la jueza Carina Álvarez. Este mismo cuerpo de magistrados fue el que, en la instancia previa del juicio, había dictaminado la culpabilidad del imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Para arribar a los 7 años de condena, los jueces ponderaron como circunstancias agravantes la extensión del daño causado a la víctima y la marcada asimetría de poder y de edad que existía entre el agresor y la adolescente. En contrapartida, el único elemento atenuante considerado fue la falta de antecedentes penales computables del acusado.



El caso: un abuso en el ámbito laboral

De acuerdo con la teoría del caso que logró acreditar el fiscal Manuel Islas durante el debate oral, el hecho ocurrió la tarde del 27 de diciembre de 2023 en el interior de un comercio ubicado en un barrio de la capital neuquina.

Según la acusación fiscal, el condenado aprovechó la relación laboral para tomar por la fuerza a la víctima, quien se desempeñaba como su empleada, la condujo hacia el sector del baño del local y allí consumó el abuso sexual.

Durante los alegatos de clausura, Islas había remarcado la solidez de la investigación al afirmar que «las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal son más que suficientes para demostrar que el hecho ocurrió y que fue cometido por el imputado».

Resguardo de la víctima e inscripción en el RIPeCoDIS

Como parte accesoria de la sentencia dictada por el tribunal, se ordenó la inmediata inscripción de R.S.M. en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Asimismo, las autoridades judiciales recordaron que, si bien el hombre ya fue declarado penalmente responsable y recibió su condena, su identidad completa se mantendrá bajo estricta reserva con el único objetivo de preservar la intimidad y evitar la revictimización de la adolescente afectada.