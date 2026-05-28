Sin Mundial 2026: el motivo que impedirá a Mauro Icardi y a la «China» Suárez asistir juntos a los partidos

Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez vienen de compartir un viaje en Japón. Pero la pareja podría enfrentar una situación inesperada. Por su condición de deudor alimentario el futbolista no podrá asistir a los partidos del Mundial 2026.

El impedimento de concurrir a la máxima cita futbolística tiene que ver con una reciente colaboración entre el gobierno de la Ciudad de buenos Aires y Estados Unidos.

Por qué Mauro Icardi y la «China» Suárez» no podrán ir al Mundial 2026

“Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos”, aseguró la periodista Naiara Vecchio en Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

Amplió que «hay una colaboración del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Estados Unidos para que todos los inscriptos como deudores alimentarios no puedan ir a los partidos del mundial en Estados Unidos”, aseguró.

Estados Unidos, Canadá y México serán los tres países anfitriones. La panelista explicó que Icardi «tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir», amplió.

Mauro Icardi y Wanda Nara oficialmente divorciados

Mauro Icardi y la conductora Wanda Nara finalizaron oficialmente sus trámites de divorcio en la justicia italiana. Así lo dio a conocer en marzo el propio futbolista a través de un extenso descargo que publicó en su cuenta de Instagram, donde apuntó contra su ex y los medios de comunicación.

El trámite se inició bajo la justicia italiana en noviembre de 2024 y, tras cumplirse el año de separación que exige la ley de ese país.

“En fin. Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó. Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la justicia hace un año fue divorciarme y acá está el resultado”, dijo el futbolista cuando comunicó la noticia.