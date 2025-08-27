Neymar y Santos tienen nuevo director técnico: es de Argentina y lleva cinco años en Brasil

Juan Pablo Vojvoda fue confirmado como nuevo director técnico del Santos de Brasil, que atraviesa una etapa crítica de su historia. El Peixe, con Neymar como su principal figura, está a tres puntos de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana y a sólo dos unidades de la parte roja de descenso.

El entrenador estuvo las últimas cinco temporadas en Fortaleza, donde tuvo muy buenos resultados, y llega a Santos con la misión de devolverle tranquilidad a un grande del fútbol brasileño. Sobre Neymar, declaró que desea que «vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente».

Cuándo vence el vínculo del DT argentino con Santos

El contrato de Juan Pablo Vojvoda con Santos será hasta finales del año próximo. El club recurrió a la reputación del entrenador de 50 años para hacerse cargo del primer equipo en un momento delicado. A pesar de que el 2025 había empezado con expectativas tras el regreso de Neymar Jr. y la conquista del ascenso la temporada anterior, los resultados no acompañaron.

El equipo había alcanzado la semifinal del campeonato Paulista, donde Neymar marcó tres goles y dio tres asistencias en siete partidos, pero las lesiones del delantero de 33 años afectaron el rendimiento general.

Neymar sufre con las lesiones

De los nueve partidos que se perdió Neymar, siete fueron por lesiones en el muslo, uno por expulsión y otro por acumulación de amarillas. Santos ganó sólo uno, empató dos y perdió seis. Con Neymar en cancha el equipo consiguió el 53% de los puntos, aunque el club fue en baja y está 19º tras la fecha 9.

Neymar tuvo un año complicado con las lesiones. (Archivo)

Una racha de dos victorias consecutivas había ilusionado con la posibilidad de acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales, pero la goleada 6-0 ante Vasco da Gama precipitó la salida del entrenador Cleber Xavier e impulsó la llegada de Vojvoda.

Con su arribo, Juan Pablo Vojvoda se transformará en el cuarto director técnico argentino del Santos en la última década. Los anteriores fueron Jorge Sampaoli (2018–2019), Ariel Holan (2021) y Fabián Bustos (2022).