Lionel Messi está en duda para un partido clave de Inter Miami en la Leagues Cup

Inter Miami se prepara para enfrentar este miércoles a Orlando City, su clásico rival, en la semifinal de la Leagues Cup. La buena noticia para Javier Mascherano es que Lionel Messi entrenó con normalidad. Sin embargo, su presencia en el partido sigue siendo un misterio.

El capitán argentino sufrió una lesión muscular en su pierna derecha el pasado 2 de agosto, durante un partido ante Necaxa por la misma competencia. A partir de entonces, se perdió dos encuentros y regresó de gran manera en la victoria 3-1 ante LA Galaxy, donde anotó un gol y brindó una asistencia. Pero ese partido no terminaría bien.

Ese día, volvió a retirarse con gestos de dolor y desde ese momento comenzó a entrenarse de manera diferenciada.

El rosarino estuvo nuevamente ausente en dos partidos, y este martes regresó a las prácticas junto a sus compañeros. «Hay que esperar a ver cómo se siente antes de decidir sobre su disponibilidad“, respondió Javier Morales, ayudante de campo de Javier Mascherano en el Inter, sobre la presencia de Messi para el clásico de mañana.

Cuándo juega el Inter Miami por la Leagues Cup

El encuentro del Inter Miami por la Leagues Cup se disputará este miércoles a las 21.30. Para poder ver este partido hay que suscribirse a Apple TV. El valor mensual de este servicio es de $8400.