Boca Juniors negocia la salida del Changuito Zeballos al Parma: los detalles de la operación

Boca Juniors está a un paso de concretar la transferencia de Exequiel Zeballos al Parma de Italia. La negociación avanzó con rapidez durante las últimas horas y, según trascendió, existe un principio de acuerdo entre las partes para que el extremo deje el Xeneize y continúe su carrera en el fútbol italiano.

La propuesta del Parma contempla la compra de un porcentaje superior al 50% del pase de Zeballos. Además, el club de La Ribera conservaría una parte de los derechos económicos del futbolista para beneficiarse ante una futura venta.

Según trascendió, la oferta sería de 5 millones de dólares más una plusvalía del 40%, vinculada a una eventual transferencia posterior. El acuerdo de palabra fue informado por el periodista Emiliano Raddi y la operación podría quedar definida antes del cierre del mercado de pases europeo, que será este lunes.

La aparición del Parma modificó el escenario que se había planteado durante las últimas semanas. Napoli aparecía como uno de los principales interesados en el futbolista, mientras que Celta de Vigo también había realizado un sondeo. Sin embargo, ninguno de los dos clubes llegó a presentar una propuesta que convenciera a la dirigencia Xeneize.

En el caso del conjunto español, la oferta había sido de 8 millones de dólares por una parte del pase, aunque no alcanzó para destrabar la negociación. Anteriormente, CSKA Moscú también había intentado quedarse con Zeballos con una propuesta de 10 millones de dólares libres de impuestos, que fue rechazada por Boca.

La situación contractual del delantero también fue determinante para acelerar la operación. Zeballos tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2026 y no existe, por el momento, una intención de renovarlo en los términos actuales. La cláusula de rescisión había sido fijada originalmente en 15 millones de euros, aunque también trascendió una cifra de 20 millones de dólares.

Ante este escenario, la dirigencia xeneize entiende que debe encontrar una salida para evitar que el futbolista pueda marcharse en condición de libre a fin de año. Por eso, la posibilidad de cerrar una transferencia durante este mercado tomó fuerza en los últimos días.

El conflicto entre Zeballos y Boca también repercutió en su presencia dentro del equipo. El extremo no suma minutos en el torneo Clausura y habría solicitado una reducción de su cláusula de salida, algo que no fue aceptado por la dirigencia. Desde entonces, quedó al margen de las convocatorias.

De concretarse la transferencia, Zeballos cerrará una etapa extensa en Boca. El santiagueño disputó 140 partidos oficiales, convirtió 16 goles y aportó 16 asistencias desde su debut en Primera División. Durante su paso por el club conquistó cinco títulos: la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.

En Parma, el Changuito se encontraría con varios futbolistas argentinos. El conjunto italiano incorporó durante este mercado a Benjamín Cremaschi (el estadounidense de padres argentinos) y José David Romero (exTigre), mientras que también cuenta con Thomás De Martis (exLanús) y Franco Carboni.

Con información de Infobae